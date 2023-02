Love is in the air

Febrero es el mes del amor, el mundo entero celebra el romanticismo, el 14 de Febrero es el día de San Valentin y los enamorados tienen los sentimientos a flor de piel.

El mes más corto, el más frío y ha conseguido tener una gran importancia en el año porque está lleno de amor, cupido clava sus flechas en nuestros corazones.

¿QUIÉN ES CUPIDO?

Cupido es uno de los símbolos más característicos del amor. Era el hijo de Venus y Marte y según la mitología romana, era el dios del amor. Se le representa con forma de niño con alas, que porta consigo un arco y flechas, que tienen poder, a quien se les dispara le puede provocar dos sentimientos. Las plumas de paloma de color dorado que provocan el amor instantáneo y las de plumas de buho de plomo que provocan indiferencia y el odio.

A Cupido y Valentin los une el amor, Cupido es el símbolo perfecto para celebrar el día de San Valentin.

SAN VALENTÍN, ¿por qué se celebra el 14 de Febrero?

La historia se remonta al siglo III en Roma, donde un sacerdote llamado Valentín se opuso a la orden del emperador Claudio II, quien decidió prohibir la celebración de matrimonios entre jóvenes considerando que los hombres que son solteros sin familias eran mejores soldados.

Valentín comenzó a celebrar en secreto matrimonio para jóvenes enamorados, al enterarse Claudio II lo sentenció a muerte el 14 de febrero del año 270, alegando desobediencia y rebeldía.

Pulsera de Tiffany & Co



En cuanto a la comercialización de esta celebración, la primera reseña que existe es la norteamericana Esther A. Howlan como la precursora de la venta de tarjetas de regalo con motivos románticos para los enamorados a mediados de la década de 1840, convirtiéndose en éxito y así empezó todo.. regalos, detalles en forma de chocolates, flores, tarjetas, joyas, complementos, ropa, delicias culinarias, arte, viajes... y podríamos seguir hasta que tu imaginación quiera. Pero lo más importante de todo son las experiencias en pareja con la celebración del amor.

Este mes rinde culto al amor y a la moda con imaginación y confort, nos produce felicidad porque la disfrutamos, la vivimos, jugamos con ella es puro love.

Es el mes de la moda de pasarelas nacionales, internacionales, urbanas y colecciones crucero que empiezan. También es el mes del arte y del cine.

Love is in the air, el amor está en el aire, acapara titulares, escaparates, restaurantes, agencias de viaje…esta fiesta forma parte de nuestras vidas celebrala!.

¿Qué podemos regalar?

- Teniendo en cuenta las tendencias en google la búsqueda de “regalos para hombres” ha aumentado en un 300% en los últimos días y la mayoría se decanta por moda, desde deportivas para iniciarse en algún deporte o vida saludable hasta las de calle que siempre tienen aceptación. Parkas para estos meses de frío con las que darás paseos románticos con tu pareja, joyas masculinas tipo anillos, pulseras, relojes. Utensilios varios para sus hobbies como por ejemplo la cocina, a todos esos nuevos cocineros les encantan, a los amantes de la pintura, la música, el cine .. el mercado está provisto de todo.

- En cuanto a la búsqueda de “regalos para mujeres” las búsquedas son mayores, desde un bonito jersey, unas botas, complementos varios, agendas, cinturones… siendo la búsqueda número uno los bolsos, ese soñado, tan mirado, tan deseado.

Zapatos de Aquazzura

También tenemos los clásicos ramos de flores, perfumes y joyas que bienvenidos sean!! siempre son un acierto y una alegría. San Valentín es un día de celebración en pareja y puedes hacerlo en donde quieras un viaje es una super experiencia, en un hotel donde viviras tu amor sin medida como dice la canción, con una cena romántica.

No hay excusa que valga para ir a la búsqueda del mejor detalle para tu amada pareja ya sea un foodie, una beauty addict, un friki, un amante del deporte, de la moda, del cine… tienes que tener pensado todo en una newsletter, una lista de “flechazos fashion” con la que seguro enamorarás a tu persona especial al son del amor.

En definitiva ¡Viva el Amor! San Valentín y Cupido con sus flechas que se clavan en nuestros corazones para recordarnos que el amor es lo más importante en nuestras vidas, es amistad, es compromiso, es ilusión, es sueño. Todo lo que hagas con amor es importante, el día a día en las pequeñas cosas como colocar una flores en tu salón, poner una mesa bien puesta, una vela en tu dormitorio, vestirte para verte bella, vestir a los demás…el mes del amor ya está en nuestro adn, disfrutalo, déjate llevar, no te resistas… sé que en el fondo te gusta.