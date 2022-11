Lorenzana visita el establecimiento textil Nima en A Coruña

María Jesús Lorenzana, concejala de Promoción de Empleo e Igualdad, visitó esta mañana el establecimiento textil Nima (situado en la calle Francisco Mariño, 1) en A Coruña, poniéndolo como ejemplo del compromiso de la Xunta de Galicia con el emprendimiento femenino y con la economía local. Lorenzana confirmó que “o novo programa Impacto Autónomo seguirá a apoiar este sector do traballo por conta propia, con achegas directas medias de 1.200 euros para compensar os negocios afectados pola actual conxuntura”.

Veinte de cada cien euros del presupuesto 2023 de la Consellería de Promoción de Empleo e Igualdad se destinará en 2023 al emprendimiento (18,2M€) y a las trabajadoras y trabajadores autónomos (57M€). Lorenzana puso en valor el nuevo programa Impacto Autónomo, que se estrenará en 2023 e inyectará 30 millones de euros “para axudar a unhas 25.000 persoas traballadoras autónomas a facer fronte e minimizar o impacto que a suba de custos enerxéticos e das materias primas está a ter na súa actividade”.

Tal y como destacó la concejala “Nima é exemplo de que os apoios autonómicos resultan imprescindibles para o impulso de iniciativas novidosas, que beben do talento e do empuxe de galegas e galegos como María Aldalur, propietaria da firma, recibiu nos últimos apoios do Goberno autonómico tanto para a posta en marcha do negocio, como para a súa continuidade e modernización”.