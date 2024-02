Jaime Martín, el joven coruñés que asesora a miles de jóvenes en moda

Jaime Martín, el joven y talentoso coruñés -modelo, influencer y creador de contenido- que asesora a miles de jóvenes en moda, inició su aventura en el mundo del contenido con The Spicy Jaime al darse cuenta de la influencia de su estilo en su entorno cercano.

Su inspiración se nutre de aquellos que cuentan historias con pocos recursos, transformando prendas en narrativas visuales. Su estilo personal está en constante evolución, escapando de las tendencias convencionales. “Mi estilo personal es una mezcla de lo que veo en mi día a día y lo que me gustaría llegar a ser. En mi caso, es muy difícil describir un solo estilo, ya que este está en constante cambio y no siento que me represente ningún estilo de los que están en tendencia”, afirma Jaime.

En Instagram y en TikTok, dos de las redes sociales más utilizadas en todo el mundo, lugares en los que muchos buscan inspiración, Jaime cuenta con 19 mil seguidores y 8.933 seguidores, respectivamente. El boom de este joven fue gracias a un vídeo que publicó en sus redes bajo el título “¿Cómo hacer para NO tener estilo?”, el cuál recibió en TikTok 105,4 mil visitas. A partir de ahí la vida de Jaime cambió. Sus seguidores comenzaron a crecer en las dos redes sociales y las marcas, comenzaron a interesarse por él.

“Desde que empecé en este mundillo la colaboración que más ilusión me ha hecho ha sido que la marca 6ixt4our contase conmigo para trabajar con ellos. Soy el creador de contenido de esta marca y estoy muy ilusionado con el proyecto”, afirma Jaime Martín.



El consejo de estilo que comparte con sus seguidores es claro: vestirse según sus propias preferencias, desafiando estándares y optando por la diversión personal. En el armario de Jaime, una bomber a modo de abrigo, un pantalón vaquero de corte recto y los accesorios no pueden faltar. “Mi accesorio favorito son, sin lugar a dudas, los bolsos. En los hombres es algo que hasta ahora nunca habíamos visto, por lo tanto, tengo mucho margen para crear una nueva visión sobre este accesorio”, destaca el creador de contenido.



Jaime valora la interacción con su comunidad, priorizando respuestas a mensajes privados y fomentando comentarios en sus publicaciones. Opina sobre la falta de diversidad en la moda actual, aunque reconoce la importancia de las tendencias.

Además de ser influencer, Jaime disfruta de su trabajo como modelo por la oportunidad de conocer personas afines en los shootings, ampliando su red de contactos y compartiendo gustos con colegas de la industria.