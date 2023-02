Galicians in Galicia: así es la cuenta de instagram que muestra los mejores looks del street style

Cuando pensamos en destinos clave para la moda los primeros que se nos suelen venir a la cabeza son las grandes ciudades como Milán, París e incluso, Nueva York, porque sus calles están llenas de tendencias. Pero no hace falta que vayamos tan lejos para encontrar un buen street style. En Galicia, por lo general, la gente viste muy bien. En la ciudad de A Coruña hay varios factores que influyen en que se le de especial relevancia a los estilismos. El más importante es, sin lugar a dudas, la presencia de Inditex.

El estilo de los gallegos se refleja en la cuenta de instagram Galicians in Galicia. Detrás de este proyecto se encuentran Paola, Paloma, Claudia y Fer, cuatro amigos de Ferrol a los que los une un lazo muy fuerte, la moda. Ellos son los encargados de compartir el street style de la comunidad a través de fotografías acompañadas de una descripción del look.

“La pasión por la moda me viene un poco desde la cuna porque mis padres tenían tiendas multimarca en Ferrol. Además, estudié diseño y coordinación de moda. Pero realmente los cuatro tenemos perfiles muy diferentes: Claudia es abogada, Paloma se dedica al marketing y Fer, estudió ADE. Eso sí, Fer está muy puesto en el mundo de la moda. En el equipo tenemos a Paloma y a Claudia que se dedican a la parte de la comunicación; y después estamos Fer y yo que nos centramos más en las ideas y en el diseño. Tenemos la suerte de compartir este hobby y además, tenemos una misión muy clara de lo que queremos, que es poner a Galicia en el punto de mira”, destaca Paola.

El proyecto de Galicians in Galicia nació en marzo de 2021. Al principio solo estaban detrás de esta cuenta Paola y Paloma y entre ellas compartían los perfiles de Londoners in London o Parisiens in París. “Nos sorprendió comprobar que en Galicia no había nada así. Decidimos crear el perfil y fue un bombazo. fuimos creciendo muy orgánicamente. Al poco tiempo se unió Claudia y a los meses, Fer”, añade.

Con este perfil tuvieron muy buena acogida y a día de hoy ya cuentan 26.000 mil seguidores en instagram: “contamos con una comunidad muy guai y además nos sigue gente muy relacionada con el mundo de la moda. Y eso, motiva mucho. Nos encantaría poder compartir looks de todas las ciudades gallegas, porque creemos que todas tienen su punto. Pero tristemente, llegamos a donde llegamos y ahora mismo nuestros mayores post son entre A Coruña y Ferrol. Desde aquí hacemos un llamamiento a todos nuestros seguidores, para que se animen a enviarnos fotos de otras ciudades”, afirma Paola.

Como primicia, cuentan a Estilo Ideal que van a estrenar un podcast en el mes de marzo: “con este podcast podemos llegar a mucha gente y así se darán cuenta de que Galicia es una gran potencia en el mundo de la moda. Además, también nos gustaría dar a conocer a muchos artistas o a esas personas que tienen en su mente muy buenas ideas. Gente con ganas y con ambición”.

En el perfil podemos encontrar propuestas de street style de todas las edades: nadie es demasiado joven ni tampoco demasiado mayor para ser un Galicians. “En los looks buscamos personalidad, al final tu identidad se basa en cómo te vistes. Puede que no lleves prendas que sean de tendencia pero tienes tu estilo, tu sello y eso se nota. Muchas veces no es solo el outfit, la actitud de cada persona y la seguridad que transmite con las prendas, también cuenta”.