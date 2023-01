Moi Freire: el maquillador y peluquero gallego que triunfa entre las influencias

Moi Freire es el maquillador y peluquero que está de moda. Y es que después de mucho esfuerzo, su trabajo se está viendo recompensado en Galicia, y también fuera de la región, llegando a realizar editoriales para Harper 's Bazaar o Mujer Hoy, entre otras. En sus maquillajes aboga siempre por la naturalidad y destaca por exaltar la belleza femenina sin utilizar mucho producto, ni utilizar bases de maquillaje demasiado cubrientes.

Su trabajo es vocacional: “quería ser peluquero desde que tengo uso de razón. Cuando era pequeño me gustaba cortarle el pelo a las muñecas. En el instituto lo tuve claro y después me formé en la academia de peluquería Atelier en Lugo. A partir de ahí, comencé a trabajar en salones de peluquería en A Coruña”, afirma.

Siempre ha estado vinculado al mundo de la moda y ha hecho mucha editorial: “he trabajado para muchas marcas gallegas entre las que puedo destacar Zara, Carolina Herrera o Bimba y Lola. Lo que más me gusta de mi trabajo es conocer gente nueva y trabajar en moda, porque desde pequeño veía las revistas como Vogue y soñaba con poder hacer editoriales en ellas”, afirma.



Además de dedicarse al mundo de la moda, trabaja con novias, las cuales suelen reservar la fecha con un año de antelación, de temporada en temporada. El día de la prueba -que suele tener una duración de dos horas y media- realiza un asesoramiento previo, la maquilla y la peina. Para el día de la boda ofrece a la novia un servicio de cambio de pelo y maquillaje en el momento del baile. Para ese mismo momento, ofrece el servicio de “Glitter Station”, dónde prepara un neón y hace maquillajes con glitter y tatuajes a los invitados. The Bride Archive es su cuenta de instagram dedicada a novias e invitadas, entre las que destacan María Pombo o Marta Lozano.

Su inspiración siempre han sido las top models de los años 90: “iban naturales y eran súper mujeres. Me gusta ver a la mujer muy femenina, y es una parte buena porque potencio la belleza desde un punto natural. Qué yo maquille de una forma natural no quiere decir que haga el trabajo más rápido. Me lleva mucho tiempo hacerlo, porque comienzo a tratar la piel y dejarla de una forma jugosa. Marco el pómulo, rasgo el ojo, pongo pestañas y marco las cejas. Y al final, todo eso lleva su tiempo. A la vista es natural, pero me atrevo a decir que es más difícil conseguir un maquillaje natural que no se note, que uno muy marcado”.

Sus consejos como maquillador son los siguientes: “debemos beber mucha agua y llevar una dieta sana y equilibrada. Recomiendo hacer una limpieza de cutis para sacar las impurezas”, destaca Freire.