Galicia Design Week se instala en A Coruña para mostrar lo mejor del diseño gallego

Galicia Design Week, la evolución del festival de diseño pionero en la comunidad Galicia Design Weekend, comienza en A Coruña este viernes 24 de junio con un formato híbrido, presencial y online, que acercará reúne lo mejor de los referentes nacionales del diseño gallego. Un festival gratuito, con una completa programación de desarrollo sostenible en el ámbito medioambiental y social y dentro del circuito internacional de las semanas del diseño.

El público podrá disfrutar de Galicia Design Week en cuatro espacios diferentes: el Pro, con cuatro días de conferencias y presentaciones; la Vitrina, que incluye tres exposiciones dedicadas al diseño; el Showroom, un escaparate digital de las creaciones gallegas y un recorrido por los estudios y espacios de diseño de A Coruña; y el Campamento, con cuatro talleres y revisión de portafolios.

Pro: punto de encuentro profesional de vanguardia

La Semana del Diseño Pro da Galicia, que se podrá seguir de forma presencial u online, tendrá lugar en el espacio creativo Studio Follow de A Coruña los días 24, 25 y 26 de junio, fin de semana de San Xoán, y acogerá conferencias y presentaciones con profesionales de referencia del diseño en Galicia ya nivel nacional. Durante estos tres días también habrá Música, Visuales y Gastronomía, con protagonismo gallego y femenino en un momento único de pausa del festival de la mano de Cervezas Alhambra.

Para empezar, el viernes 24 Pro será inaugurado por profesionales como Kike Besada -director creativo gallego en el camino entre Madrid y Nueva York, cofundador del estudio Drama, con clientes como Apple, Beyoncé, Tory Burch, La Mer y David Yurman-; CuldeSac -que trabajan desde Valencia para marcas como Adolfo Domínguez, Aston Martin, Cosentino, Finsa, Freshly Cosmetics o Tiffany & Co-; Lucía García Rey -fotógrafa y directora de arte de la marca de moda sueca ARKET-; Really Bravo - diseñadores gráficos para marcas como Adidas, festivales como Grec o músicos como Nicki Nicole, C. Tangana, Carolina Durante, El Niño de Elche, Agorazein o Boyanka Kostova.

Galicia Desing Week 1

El sábado 25 será el turno de Óscar Germade & extratype -con trabajos para Vogue, Massimo Dutti, Adolfo Domínguez o El País Semanal-; Designit, empresa danesa con clientes como SEAT, BBVA, L'Oréal, Leroy Merlin y Telefónica; Flu-or -estudio de arquitectura y diseño de mobiliario de A Coruña, con proyectos premiados como Tribuna Pública o su Telar para el Teatro Valle-Inclán de Madrid-; Uqui Permui -fundador del DAG y presidente de READ, con obras como la imagen del Xacobeo o el Museo Provincial de Pontevedra-; los diseñadores y producto digital gallegos Eloy Rodríguez y Santi Villamarín; la diseñadora Estefanía Casal -que actualmente trabaja para la empresa inglesa Cervest creando herramientas que informan a los usuarios sobre el impacto y los riesgos de la crisis climática-; Pablo Amade - con una larga experiencia en agencias como Summa, Saffron, Mrs. Rushmore o McCann y trabajando para clientes como Vicio, Sony, Ford o Correos-; y la chef estrella Michelin Lucía Freitas, la ceramista Laura Delgado y la cestera Idoia Cuesta que realizarán una performance de diseño gastronómico gallego.

El domingo 26 habrá un encuentro organizado por la Asociación Gallega de Diseño (DAG) y el 29 de junio se celebrará el V Encuentro de Diseño para la Innovación Empresarial, organizado por la Agencia Gallega de Innovación en el CIS Tecnología y Diseño de Ferrol en una jornada que cerrará Francisco Conde López, vicepresidente primero y consejero de Economía, Industria e Innovación de la Xunta de Galicia.

Exposiciones e instalaciones de diseño y visibilidad a la nueva creación

En la Vitrina habrá tres exposiciones dedicadas al diseño abiertas del 24 de junio al 17 de julio. La sala municipal de exposiciones Palexco acogerá #omellordeseñodoano, con obras y trayectorias gallegas premiadas en diferentes certámenes internacionales de prestigio, y #futurodeseñogalego, una muestra de las mejores obras de las escuelas públicas de diseño gallegas. Por otro lado, la Plaza de Lugo será el escenario en la calle de la exposición #novodeseñogalego, con una muestra del mejor talento emergente de la comunidad sobre una instalación diseñada por el estudio coruñés Flu-or. Las tres exposiciones serán objeto de una visita guiada el jueves 30 de junio de 18:00 a 20:00 horas, finalizando en Palexco con la presentación del libro "Vivir del Diseño" de Ana Gea, directora de la prestigiosa revista Gràffica.

Exposiciou0301n Galicia Desing Week 2

El Showroom será un escaparate digital de las creaciones gallegas en la web del festival, así como un recorrido por diferentes estudios y espacios de diseño de la ciudad de A Coruña que tendrá lugar del lunes 27 al jueves 30 de junio.

En los mismos días tendrá lugar el Camp, con cuatro talleres sobre regeneración de polígonos industriales, streaming, diseño de mobiliario y branding: el lunes 27 “Renaturalizando polígonos industriales” con María Fandiño, el martes 28 “Streaming 360º” con Miraveo, el miércoles 29 “Relación objeto-persona” con Laboratorio 001 y el jueves 30 “Entrando al Branding” con Masterbrand.

Además, también habrá un repaso de portafolios dirigido a estudiantes y jóvenes profesionales durante los Pro days. Para inscribirse en los talleres de forma gratuita, debe ponerse en contacto con el festival enviando un correo electrónico a gdw@follow.gal.

Un compromiso esencial con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU

Esta Galicia Design Week sigue la estela del primer gran festival del diseño de Galicia, el Galicia Design Weekend del año pasado, y se incluye en el circuito de citas internacionales de ciudades como Barcelona, Londres, Nueva York o México.

Los principales objetivos de #GDW22 son acercar el diseño al gran público, fomentar la conexión y el intercambio creativo de A Coruña y Galicia con el exterior, promover el tejido profesional y el patrimonio cultural de Galicia y formar a las nuevas generaciones. Además, cuenta con un completo programa de desarrollo sostenible en los campos ambiental y social. Así, impulsará convenios de colaboración con líderes gallegos en gestión ambiental que permitirán al festival compensar su impacto en el medio ambiente a través de proyectos integrales sostenibles, en los que a la huella de carbono se suman aspectos como los recursos hídricos o la educación ambiental. También implementará medidas correctivas previas en su producción, utilizando infraestructura y materiales promocionales alquilados o reutilizados cada año, elaborados con materiales reciclados, libres de FSC o pvc. Y la inclusión y la perspectiva de género estarán en el centro de todas las decisiones del festival, desde el equipo hasta la programación, con un porcentaje de mujeres nunca inferior al 50%.

Uno de los principales objetivos de Galicia Design Week es fomentar la conexión y el intercambio creativo de A Coruña y Galicia con el exterior

El festival está organizado por la asociación Galicia Diseño y la agencia Follow, con el Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG), el Clúster de la Comunicación de Galicia y la Fundación DIDAC como socios. Las instituciones patrocinadoras son el Consorcio de Turismo y Congresos de A Coruña, la Diputación Foral de A Coruña y la Xunta de Galicia a través del Ministerio de Cultura, el Xacobeo 21 · 22 y la colaboración de la Agencia Gallega de Innovación (GAIN). También colaboran con el festival Studio Follow, Artesanía de Galicia, Cervezas Alhambra, News & Coffee, Miraveo y Verde.