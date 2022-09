La escritora Érica Esmorís diseña los vasos para llevar de café Siboney

Los vasos para llevar de café Siboney son obra de la escritora gallega Érica Esmorís, que ha ganado diversos premios gracias a su obra literaria. La ilustradora es la cara artística de la marca, diseñando no solo los vasos portátiles, sino también tazas, cuadros e incluso bolsos.

La ilustradora Érica Esmorís cuenta que a pesar de que ella es la responsable de poner en valor la estética de los productos de Siboney, no es apasionada del café. “Realmente a mí no me gusta. Empecé a tomarlo en 2016 desde que me llevaron a Siboney”, cuenta Esmorís. “Comencé en esta empresa como clienta, y es más, solo tomaba este café”, añade la ilustradora. Más tarde, su amor por la marca la llevó a realizar sus diseños.

Los vasos para llevar de Café Siboney | VANESSA TOUCEDA

La relación entre Érica y la empresa cafetera surgió de manera casual. El director de calidad de Siboney, Nacho Gómez, cuenta como él la conoció a partir de que le hablaron de sus pinturas. Más tarde vio en redes sociales sus creaciones y a partir de ahí surgió la colaboración que le permitió crear los cuadros. El año pasado diseñó las tazas del local y gustaron tanto que fue la encargada de decorar los vasos portátiles. Su inspiración para diseñar los recipientes es la imagen que ella tiene de su pareja y ella tomando café.

Nacho Gómez y Érica Esmorís | VANESSA TOUCEDA

Los diseños de los vasos para llevar son una apuesta por la fusión entre el arte y la cultura cafetera. “Nosotros queremos conjugar la cultura con el mundo del café”, dice el director de calidad en Siboney. “La cafeína sirve de base para muchos creadores porque es un estimulante. El café genera muchos momentos de conversación. Se producen muchas situaciones alrededor de una taza de café”, añade Gómez.