elPulpo y Estrella Galicia lanzan su segunda colección cápsula ecológica y de espíritu atlántico

La cerveza y la moda gallega se unen de nuevo de la mano de Estrella Galicia y elPulpo para presentar su segunda colección cápsula de edición limitada en la que ambas marcas continúan con su compromiso de resaltar la importancia de la producción de proximidad y el respeto al medio ambiente.

Bajo el nombre de ‘From North to the World’, la segunda colección cápsula de Estrella Galicia y elPulpo está fabricada íntegramente con materiales y fibras orgánicas, reflejando sus raíces y el espíritu atlántico en ocho prendas y accesorios unisex diseñados de forma artesanal y en donde se ha cuidado al detalle la calidad de los materiales y tejidos.

‘From North to the World’ se compone de una selección de camisetas con prints “eco”, hoodies con bordados y acabados personalizados, un pantalón estilo jogging y una tote bag orgánica, además de mantener el icono “Estrella” de la colección: elPulpo X Estrella Galicia o elPulpo Cervecero, una customización del original pulpo que representa el espíritu urbano de la colaboración y que refleja la unión de ambas marcas conservando su personalidad y valores.

Presentación Estrella Galicia y elPulpo

Según Manel P. Piñón, director de Trade Marketing de Hijos de Rivera: “revalidamos nuestra colaboración con elPulpo con esta segunda colección en la que volvemos a hacer gala de nuestro origen atlántico común. El maridaje entre cerveza y moda es un campo que estamos explorando juntos y esperamos que los consumidores disfruten de estas prendas tanto como nosotros hemos disfrutado en el proceso de colaboración”.

Una original fusión que, para José A. Chacón, fundador elPulpo, “Se trata de una colaboración única, la primera entre el mundo de la cerveza y el textil, y para elPulpo es un orgullo formar parte de este proyecto con Estrella Galicia, una de las empresas gallegas con mayor proyección internacional con la que compartimos valores y una misma filosofía basada en la sostenibilidad, el respeto por nuestro entorno y la apuesta por un producto de calidad y que pone en valor nuestros orígenes”.

Presentación Estrella Galicia y elPulpo

La Flagshing Store de elPulpo en Madrid, en la C/ Hortaleza 116, fue el escenario elegido para hacer una presentación con claro espíritu gallego, en el que se maridó la moda y la gastronomía con representantes del mundo del arte y la cultura, como el actor y humorista Xosé A. Touriñán, el chef Estrella Michelín Manuel Domínguez, la periodista María Lamela o el cantautor Román Mosteiro.



La nueva colección cápsula ‘From North to the World’ ya está disponible en las Flagship Store de elPulpo de Madrid y A Coruña, en puntos de venta multimarca seleccionados y en Bigcrafters, la tienda online de Estrella Galicia, y en la de elPulpo.