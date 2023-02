Bibelot, la marca que elabora prendas con las frases del mediático tema de Shakira

Bibelot es una marca dedicada a joyas y complementos hechos a mano que ha elaborado prendas con las frases del mediático tema de Shakira. Detrás de esta firma se encuentra Sandra Regueiro, una joven de 33 años que nació en A Coruña. Su firma Bibelot nació en junio de 2020: “empezamos haciendo joyas a mano y después fuimos poco a poco creciendo con la confección de los bolsos que hacemos en nuestro taller de Matogrande. Yo viví en Coruña hasta hace 3 meses, ahora vivo en Milán ya que por el trabajo de mi marido nos vinimos un tiempo para aquí. Los bolsos los hacemos como bien dije anteriormente en nuestro taller, mi madre es modista y ella es la que los hace y así me ayuda con la marca. Cada mes voy A Coruña una semana para así poder ver cómo va todo en el taller y echar una mano. Desde Milán yo sigo estampado y haciendo joyas , es lo que me gusta y por el sueño que quiero lucha”, afirma Sandra.

Tote Bag Bibelot. I CEDIDA

La idea surgió el mismo día que salió a la luz la canción de Shakira: “escuchando la letra me llamó la atención esa frase y pensé para mi…¿por qué no plasmarla en un sudadera?. Esa misma tarde me puse a ello creándose en casa y después empecé con camisetas y totes bag. Todo lo hacemos nosotras en nuestro taller y cuando veo que se me van terminando pido más prendas para estampar y en 24 horas me llegan y me pongo a estamparlas. Los totes son creados por nosotros y después también los estampamos”, añade.

En Bibelot trabajan con bordado y estampado. Todas las sudaderas y camisetas son estampadas: “ahora hemos sacado unas sudaderas para San Valentín y otras para todas las personas que aman los animales. Lo que bordamos son los bolsos con un bordado clásico y también bordado personalizado, con las iniciales de la persona hacemos 4 opciones de bordado jugando con esas iniciales y el cliente elige el diseño que más le gusta para así plasmarlo en su bolso o neceser y hacerlo único. Entre los complementos más vendidos se encuentra la funda de teléfono con forma de cámara analógica que lleva Lily Collins en la serie Emily en París”, concluye.