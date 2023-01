Así fue la diseñadora Vivienne Westwood

Vivienne Isabel Swire, diseñadora de moda, empresaria británica, icono de la moda, considerada como la principal responsable de la estética punk y el new wave, muere a los 81 años.

Sin duda una de las creadoras de moda más influyentes de los últimos 20 años del siglo XX del mundo. Sin ella no hubiera existido el punk y todas las estéticas posteriores, movimientos juveniles que preocupó a los políticos de la época y especialmente a la reina Isabel II.



Vivienne nació en Derbyshire el 8 de abril de 1941 y estudió en el Harrow School of Art. Casada con Derek Westwood con dos hijos, posteriormente se volvería a casar.

Vivienne Isabel Swire

Inauguró su primera tienda en el 430 de King¨s Road “Let it Rock” en 1971, más tarde la rebautizaron a “Sex”, donde mostró sus primeros diseños. Una de las prendas mejor vencidas era una camiseta con la efigie de la monarca británica con un imperdible cruzándole los labios y la leyenda God Save The Queen. Para miles de jóvenes londinenses comprar una prenda de ropa en Sex proporcionaba un sentido de pertenencia en ese momento. Su vida cambió por completo tras conocer a Malcolm McLaren, músico, empresario, productor y manager de la banda Sex Pistols, ambos dieron forma al punk británico. En 1979 coescribe la letra de una canción de los Sex Pistols, Who Killed bambi?

“Creo que fue algo saludable, en este caso para la gente joven de aquella generación. Pero ahora estoy en contra de todo lo que solía pensar por aquellos días. El punk no tenía realmente idea alguna, grandes palabras que destruyen sin más”.

En 1973 Vivienne diseña el vestuario de la película That´ll Be the Day. Decide seguir por el camino de la moda en solitario, interpretará y se apropiará de varios símbolos del Reino Unido como la bandera, el mítico tartán escocés o sus kilts.

Rebelde y transgresora durante toda su vida estuvo implicada en la defensa del medio ambiente y de causas sociales.



Su trayectoria profesional fue muy extensa:

- 1981 debutó sobre la pasarela con su primera colección de moda Pirata.

- 1982 Desfila en París por primera vez.

- 1983 comienza a trabajar como freelance para la marca italiana Fiorucci.

- 1984 trabaja para Giorgio Armani.

- 1987 introduce el corsé como prenda visible por primera vez en su colección.

- 1989 comienza a dar clase en la Academia de Artes Aplicadas de Viena.

- 1990 creó su primera colección masculina completa y obtiene el galardón a la mejor diseñadora en los British Fashion Council.

-1993 comienza a trabajar como profesora de moda en Berlín.

- 1998 sale a la venta Anglomanía su nueva línea y su perfume Boudoir.

- 1999 se inaugura su tienda neoyorquina.

- 2001 diseña los uniformes de las dependientas de Agent Provocateur y se hace con el premio Moet & Chandon Fashion Tribute.

- 2004 abre al público la retrospectiva Vivianne Westwood en el museo Victoria & Albert de Londres.

- 2006 se inaugura la muestra Vivianne Westwood: princess Punk 34 Years in Fashion en Düsseldorf, diseña el traje de novia de la boda de Dita Von Teese con el músico Marilyn Manson. Es nombrada Dama del Imperio Británico, Recibe el premio British Fashion Council Red Carpet.

-2007 se inaugura una exposición retrospectiva de su trabajo en San Francisco.

-2008 Se publica ``The Vivienne Westwood Opus'', un libro de retratos familiares suyos hechos con cámara Polaroid. Presenta su colección de verano 2009 en Milán con un show protagonizado por modelos gitanos para protestar contra las políticas racistas del Gobierno.

-2010 Lanza la línea Anglomanía y una colección cápsula con Lee Jeans. Se expone en Selfridges una retrospectiva con el calzado diseñado por Westwood entre los años 1973 y 2010.

-2011 inaugura tienda en los ángeles.

-2016 Publica el libro Get A Life: The Diaries of Vivienne Westwood.

-2019 Crea una colección de zapatillas para Vans.

Sus desfiles fueron plataformas para sus reivindicaciones, con pancartas como las de su colección primavera-verano 2013 en alusión al cambio climático o el fracking en 2016 o con activistas de Greenpeace.

Creó el famosísimo vestido con el que Carrie Bradshaw, el personaje de Sarah Jessica Parker en Sexo en Nueva York, se casaba.

Carrie Bradshaw, el personaje de Sarah Jessica Parker en Sexo en Nueva York, se casaba con un vestido diseñado por Vivienne Isabel Swire

Irreverente, llena de éxitos y de grandes hitos para la historia de la moda. Posó para la portada de la revista Tatler en 1989 como Margaret Thatcher, acompañada de la frase “Esta mujer fue una vez una Punk”. Unos años más tarde recibió el reconocimiento de la Orden del Imperio Británico, acudió deliberadamente al palacio de Buckingham sin ropa interior: “quería enseñar mi atuendo girando la falda, no se me ocurrió que, estando los fotógrafos prácticamente de rodillas, el resultado sería más glamuroso de los que esperaba”.

Será recordada en el mundo de la moda y sus hijos estarán a cargo en su honor de la fundación sin ánimo de lucro para continuar con su legado The Vivienne Foundation.