Ana Garrote Handmade: los bolsos de ganchillo que triunfan en las calles de A Coruña

Quien confecciona productos hechos a mano lo hace por pasión y por explotar su creatividad. Detrás de esta firma de bolsos de ganchillo hechos a mano se encuentran Ana Garrote -amante de la moda y música de profesión- y su madre, que es maestra. “Mi madre ama hacer cosas a mano desde que yo tengo uso de razón, y siempre que se propone algo, va a por ello. Este proyecto es una combinación de las dos: pensamos, diseñamos y elaboramos los bolsos juntas”, afirma Ana.

Comenzaron a elaborar los bolsos para ellas mismas. Con el paso del tiempo y debido a que Ana los compartía en su perfil de instagram, la gente comenzó a interesarse por ellos: “mi madre siempre me ha hecho de todo. Empezó a hacerme bolsos y cuando subía fotos con ellos, a la gente les llamaban la atención. A raíz de este interés, pensamos en empezar poco a poco a crear piezas para vender. Al ver que teníamos acogida, seguimos con el proyecto hacia adelante y ahora tenemos ya piezas fijas que están siempre en producción porque la gente los demanda. También hay modelos más puntuales, que sacamos en ediciones más limitadas”.

Para llevar a cabo la confección de cada uno de los bolsos primero piensan que modelo quieren, comparten las ideas entre ellas, buscan los materiales y los colores y comienzan a crear: “los bolsos los hacemos a mano, desde el primer punto hasta el último. Aunque estamos separadas por unos cuantos kilómetros, estamos en contacto siempre y nos vemos cada semana. A veces hacemos y deshacemos hasta que encontramos la pieza que de verdad nos gusta, y que será la definitiva que pondremos a la venta”, añade.



Bajo el sello de Ana Garrote Handmade, Ana y su madre elaboran estos bolsos de ganchillo que son completamente personalizables: se puede elegir el tamaño, el color, el largo de las asas e incluso, algún detalle más concreto como puede ser modificar las dos asas por una sola. Los modelos son únicos, utilizan material reciclado, lo que convierte las piezas en especiales, porque ninguna es igual que la anterior.



Ana comenzó en el mundo de los blogs e instagram en el año 2013. Recuerda que desde muy pequeña es una apasionada del mundo de la moda y del arte en general: “cuando estudié no se me pasó por la cabeza llevarlo a lo profesional, por aquel entonces no tenía el acceso ni tampoco la información que tengo ahora mismo. Por diversas razones dejé el mundo de los blogs y retomé el mundo de instagram en el año 2019. En ese momento me creo un nuevo perfil, que refleja una identidad que siento más mía”.

El handmade tiene un valor añadido: la ilusión de la persona que lo fabrica. “En nuestro caso, empezamos con un ovillo en la mano y acabamos con una pieza única. Las confecciones hechas a mano nunca son iguales al 100% unas de otras, lo que aporta un valor extra”, destaca.