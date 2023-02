Abrazar el frío

Aprovecha el comienzo del año para rescatar eternos clásicos, románticos diseños, suaves, cálidos, haz frente al invierno con notas de fantasía a tus looks.

Esta temporada el abrigo es tendencia se renueva, se reinventa, es el básico eterno te refugiarás en los cálidos abrigos con acabados peluche o “teddy”, en tonalidades clásicas o en colores pastel, detalles de piel y las mezclas de tejido. Es el rey indiscutible del invierno, el protagonista de nuestros mejores looks urbanos. Aprovecha las rebajas para hacerte con el abrigo perfecto que te acompañará esta temporada.

Aprovecha el comienzo del año para rescatar eternos clásicos como los jersey de cenefas, los gorritos de punto y los guantes extra largos.

IMPRESCINDIBLES:

- Los abrigos de cuadros salpican los outfits de la ciudad, el estilo “country” es urbanita, con botas “track'' y el clásico jersey de ochos.

-Diseños “teddy” son los aliados perfectos para combatir las bajas temperaturas. Ideales los de MaxMara. También llamados Yeti, Furry, peludos son la tendencia ideal con glamour bajo cero. Pelo largo, es una versión más atrevida y no pasarás desapercibida para ser la adorable mujer de las nieves. Con pelaje bicolor y con manchas inspiradas en animales como la cebra, el leopardo le da un toque salvaje.

Abrigos de Max Mara. I MAX MARA

- Abrigo masculino es un básico ganador, de lana en “tweed”es el clásico que todas deberíamos tener en el armario.



- Jersey de grecas o de Jacquard, tiempo de cenefas sigue fascinando a muchas fashionistas, se mantiene fiel a sus orígenes, de punto, con motivos geométricos en colores neutros o más intensos. Esta temporada se rescata y se presenta en un sin fin de diseños y propuestas, con cuello redondo, en clave oversize, con motivos minimalistas, nuevos estampados, detalles modernos y colores más oscuros. Es un clásico del armario, en el año 1945 la inolvidable protagonista de Casablanca Ingrid Bergman llevaba uno. Jersey a modo de bufanda, este invierno insiders han decidido dar un nuevo uso al jersey, que pasa de cubrir el cuerpo a llevarse como un complemento más, sobre el abrigo y anudado al cuello.

- Un paraguas a la última para el mal tiempo que no solo protege tu estilismo si no que lo complete, se adapte a ti. De leopardo, transparente o de Toile de Jouy.

Colección de Dior. I DIOR

-El color de la temporada es el fucsia o chicle, el favorito de la pasarela esta temporada, elegido por Pantone. Color y vitalidad para dar alegría al invierno.



Disfruta de la moda más con looks que parecen sacados de la alta montaña cómodos en clave urbana.

- Gorros que son la “guinda” del look, a las reinas del street style les gusta escoger a juego con alguna tonalidad del look, pero también lo puedes llevar a modo de contraste. Con pompón, liso, estampado, clásicos diseños en tonos neutros, en colores y por supuesto con logos.

- Maxi bufandas, nada como una americana con shorts, para las menos frioleras es el complemento perfecto, un juego de contrastes.

- Complementos, accesorios con los que afrontar las bajas temperaturas de materiales como las plumas, el borreguito aportan calidez y tu personalidad y colorido bastan para poner la nota trendy, fiesta o casual.



- Vuelve la pana, se define como una tela gruesa semejante al terciopelo, por lo que podemos decir que es una versión casual de este tejido. Esta temporada su vuelta es irresistible, en pantalones, chaquetas y ahora también en los complementos.

Colección de Dior. I DIOR

-Con un toque etnico, las nuevas propuestas consisten en complementos originales con estampaciones coloristas, guiños de esencia tribal con diseños reinventados.

- Grafismos no dudes en escoger accesorios que se expresen por sí solos, múltiples figuras y un sin fin de formas, recreando estampados “op-art” para ir a la última.

- Denimania, el acabado “denim” destila carácter camaleónico y fractura innata. Discreto, elegante, todoterreno…el efecto vaquero volverá a hechizarte, imposible no caer a sus encantos.

- Pantalones masculinos, esta temporada nos despedimos de los diseños slim y skinny para dar la bienvenida a pantalones anchos en clave muy oversize y con pinzas. No es la primera vez que la moda femenina se inspira en los clásicos masculinos para dar a tu armario un toque twist.

Los guantes merecen un capítulo aparte:

Este complemento vive su mejor momento en las semanas más frías del año, cumple una doble función, protegernos del frío y sumar estilo a tus looks. De piel, de punto o en diseños originales, la pasarela los posiciona para que no pasen desapercibidos.



Repasamos su protocolo aunque yo prefiero decir consejos de estilo:

- Es un accesorio y no una prenda de ropa.

- La etiqueta establece que cuanto más corta es la manga, más largo es el guante.

-Los guantes de ópera se llevan con vestidos de cóctel sin mangas o con vestidos de noche con tirantes.

- Se pueden usar brazaletes o pulseras sobre ellos pero no anillos.

- En invierno los tejidos son más abrigados como el ante o el terciopelo, en verano es aconsejable el satén o el encaje.

- Llevarlos siempre que estemos en el exterior, exceptuando el momento saludo donde nos quitaremos el derecho y lo dejaremos en la mano izquierda junto al bolso.

- Es aconsejable si llevas tocado llevar guantes.

- Los looks de inspiración vintage, aunque sean de manga corta se pueden llevar unos cortitos.



No son sólo para un evento de cóctel, surgen para el día bajo un abrigo de paño.

Louis Vuitton . I LOUIS VUITTON

La moda siempre es cíclica y responde a circunstancias históricas y sociales, no es casualidad que después de una era post-covid y de tanta moda deportiva los diseñadores prioricen ciertas prendas denominadas formales.



En los años 40 en la postguerra, en crisis económica, las telas empiezan a llegar y con ellas el estilo. Reaparece en 1947 el New look de Cristian Dior llevaba guantes. The 2nd skin Co los guantes de paillettes hacen muy comercial su colección Ad Hoc y con ellos reinterpretan la costura de los años 40 y 50 “El París de esa época de posguerra es para nosotros una cantera inagotable de inspiración”.

Desde Valentino a Jil Sander apuestan por esta tendencia a pesar de su fama de formalidad. Bottega Veneta debutó en su primer desfile adornando sus looks con guantes. Prada los confecciona en napa satinada similar a la piel usada en los años 70. Valentino nos propone en punto para sus looks monocromáticos en rosa Pink PP. Desfile de Marc Jacobs en Nueva York, vestidos con volumen, zapatos de plataformas y guantes.

Referentes que llevaron guantes como iconos de estilo, la modelo Dovima, posando entre elefantes para Richard Avedon representando el estilo y glamour de los años 50. Marilyn Monroe con guantes de gala en Los caballeros las prefieren rubias y por supuesto uno de los momentos cinematográficos de la historia es Rita Hayworth en Gilda, estrenada en 1946, su guante y como se lo quita es fantástico.

Abracemos al frío, los meses más gélidos del año ya están aquí, esta temporada protégete con prendas y accesorios únicos, es una oportunidad de ser la reina del Street style.