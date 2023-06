Vara se presenta a la investidura en Extremadura y pide la abstención al resto

El presidente de la Junta de Extremadura en funciones, Guillermo Fernández Vara, ha anunciado este miércoles que presentará su candidatura para ser investido de nuevo, al ser el PSOE el más votado en los comicios del 28M y ante el desencuentro de ayer en la constitución del Parlamento regional entre PP y Vox.



En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Fernández Vara ha pedido al resto de formaciones que se abstengan y que se permita gobernar a la lista más votada, que es la del PSOE, "y dejen de jugar con Extremadura", a la que PP y Vox utilizan como "laboratorio" para hacer sus experiencias.



Ante la posibilidad de que se repitan los comicios, ha asegurado que no tiene pensado si se presentará de nuevo como candidato, y ha añadido que el próximo viernes hay ejecutiva del PSOE y comité regional y ahí se empezará a esbozar las fechas y la nueva situación, aunque reconoce que después de ayer "algunas cosas muy curiosas han ocurrido".



Fernández Vara ha acusado también a PP y Vox de "estar jugando un partida de ajedrez" en la que los extremeños son sus "peones".



Además, ha calificado de "las cosas más frívolas" que ha oído que la candidata del PP, María Guardiola, haya asegurado, "tras volar los puentes" con Vox para formar gobierno que "si hay que ir a elecciones de nuevo, se va".



A su juicio, estas palabras de Guardiola son "de enorme gravedad", ya que no le importa que haya que gastar de nuevo más de dos millones de euros, que no haya nuevo gobierno hasta enero de 2024, no haya presupuestos o corran riesgo de certificación los proyectos acogidos a fondos europeos.



Respecto a si cree posible que pese a lo ocurrido, puede haber un acuerdo entre PP y Vox, ha señalado que "habrá que preguntarle al jefe del laboratorio, a los de arriba, que son los que deciden", ya que los de Extremadura "no pintan nada" y ha respondido con un "pudiera ser" a la pregunta de si este enfretamiento no fuera tan real sino un aspecto más de este "laboratorio".



Fernández Vara ha señalado que pese a las críticas que Guardiola hizo ayer a Vox, sí ha permitido acuerdos con esta formación para gobernar en ayuntamientos extremeños y pese a "los principios" se le ofreció a Vox presidir la Asamblea y el senador por designación autonómica.



"Llegaron a la sesión constitutiva del parlamento de Extremadura y cuando tú pierdes unas elecciones, aunque digas que las has ganado te das de bruces con la cruda realidad" y recuerda que si el PSOE tiene la presidencia de la Asamblea "es porque ganamos las elecciones".



El PP ha estado hablando mucho de Extremadura "pero cuando ha llegado el momento supremo se han olvidado y han optado por sus intereses nacionales", ya que "había que tapar en 48 horas" lo que había ocurrido en la Comunidad Valenciana, aunque sea en detrimento de la región extremeña.