PSOE y Podemos se enzarzan con el gasto en Defensa

Varios ministros del PSOE han respondido este miércoles a las críticas de Podemos por el aumento del gasto en Defensa incluido en el proyecto de presupuestos 2023, pues la formación morada insiste en que los negociadores no conocían el porcentaje final del incremento de esta partida.



La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha considerado que las críticas suponen "menospreciar la capacidad de interlocución" de los negociadores por parte de Unidas Podemos en el Gobierno de coalición.



"¿De verdad cree que con la actualidad que tuvo esa cuestión los que se sientan a negociar no van a preguntar por ello?", ha dicho la ministra de Hacienda en respuesta a los periodistas sobre la acusación que hizo ayer el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, quien en un tuit acusó al PSOE de "deslealtad" por haber "ocultado el aumento unilateral en el gasto en Defensa" en los presupuestos 2023, después de ser aprobados este martes en el Consejo de Ministros.



Montero ha añadido que ella no puede confirmar si Echenique personalmente lo conocía, porque no puede saber cómo se gestiona "internamente" cada organización política, pero sí puede indicar que "evidentemente los que se sientan a negociar preguntan por las materias que puedan ser de mayor actualidad, y esta lo fue".



"Sería menospreciar la capacidad de interlocución de aquellos que hablan en nombre de esa formación política pensar que no van a preguntar por eso", ha recalcado Montero.



La titular de Hacienda ha explicado que si bien el gasto en Defensa aumenta el 25,8 %, una parte de esa partida "no computa en el límite de gasto no financiero", porque se destina a programas especiales de modernización.



Por tanto, según Montero, el alza en Defensa se limitaría a un 6,5 % en cuanto a lo que compite con otros ministerios, y entonces su incremento es inferior al de Derechos Sociales, que crece casi el 18%, o al de Igualdad, casi el 14%.



Esos programas especiales permitirán generar unos 22.000 empleos directos e indirectos en industrias nacionales como Navantia o Airbus, ha indicado Montero.



No obstante, este miércoles fuentes de Podemos han insistido en que los negociadores no conocían el cuadro macro y que si bien conocían que Defensa tendría subidas presupuestarias, no conocían el porcentaje final.



"Si hubiéramos sabido que aumentaba un 26 % lo hubiéramos peleado", han apuntado, tras indicar que sí conocían que una parte iría en programas especiales "sin cuantificar", al margen del 6 % de subida que habían asumido.



La ministra de Defensa, Margarita Robles, en declaraciones a la prensa también en el Congreso, ha opinado que no hay "ninguna polémica" al respecto, puesto que lo que está claro es que "todos los ministros" tenían conocimiento de las cuentas cuando el Consejo aprobó el proyecto de ley presupuestaria.



Robles además ha resaltado la "envergadura social" de los presupuestos estatales para el año que viene, del mismo modo que ha destacado el cumplimiento del compromiso para con la UE y la OTAN de aumentar el gasto en Defensa.



Ha recordado que al incremento hasta el 2 % del total en Defensa se tiene que llegar en 2029 y ha reiterado que "invertir en defensa es invertir en paz, libertad, seguridad, I+D+i y en creación de puestos de trabajo".



Por su parte, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha reclamado no centrar el debate presupuestario en este asunto, al considerar que las cuentas son buenas "para la mayoría" y que "otras cosas" son "accesorias".



"Sería muy conveniente que nos centremos en lo importante", ha recalcado Bolaños en declaraciones a los periodistas desde los pasillos del Senado.