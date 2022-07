El PSOE de Madrid reconoce su situación "crítica" ante las elecciones de 2023: "O remontamos o el sueño se acabó"

La secretaria de Política Institucional del PSOE Madrid ciudad y portavoz socialista en el Ayuntamiento de la capital, Mar Espinar, ha advertido que la formación está en una situación "crítica" ante las elecciones de 2023. "O remontamos o el sueño se acabó", ha manifestado en la inauguración de la convención municipal que el PSOE Madrid ciudad celebra este fin de semana en Cibeles bajo el lema 'Queremos Madrid'.

"O remontamos o el sueño se acabó. Y si se acabó soy de las que piensan que será por nuestra culpa", ha manifestado ante la secretaria general de la formación en la ciudad, Mercedes González; el secretario general del PSOE en la región, Juan Lobato, o la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría.

La portavoz socialista en el Ayuntamiento no ha obviado la "sangría electoral constante" que viene sufriendo el PSOE en la ciudad porque no han sabido "hablar el lenguaje de la mayoría". Los datos lo demuestran: frente a los más de 803.000 votos en la ciudad en 1983 se desplomó hasta los aproximadamente 200.000 en 2019.

"NOS HAN PASADO POR LA DERECHA Y POR LA IZQUIERDA"

"Tengo la sensación de que vamos en bicicleta por una autopista y a veces en dirección contraria. Negar esta realidad es un error", ha lanzado la socialista. "Nos han pasado por la derecha y por la izquierda y negar esta realidad es un error", ha aseverado a continuación.

Después de comparar la actuación de la derecha como propia de "una plaga de langosta", la portavoz socialista en el Ayuntamiento ha arremetido contra el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que "no quiere que ondee la bandera (arcoíris) en Cibeles". "Pero mientras los socialistas estemos en el Ayuntamiento no podrán acabar con el Orgullo. Orgullo, derecho y memoria", ha defendido.

Mar Espinar ha cargado contra un "PP que ahoga Madrid con un pan y circo de cañitas y libertad". "Hasta tenemos un alcalde que no se ha estrenado y no pasa nada", ha arremetido contra Almeida. También ha tenido palabras para formaciones de la izquierda. "Somos el único partido de izquierdas en esta ciudad con capacidad para gobernar Madrid, que nadie nos diga que no podemos", ha lanzado al auditorio de CentroCentro.

MERCEDES GONZÁLEZ

Tras insistir en que no pueden cometer "el lujo de meter la pata otra vez", Espinar sí ve el vaso medio lleno, sin embargo, gracias a Lobato y a Mercedes González "porque ella sabe los problemas de la ciudad y las respuestas que hay que dar".

En su intervención con la que se ha inaugurado la convención, Mar Espinar ha tenido referencias constantes a la también delegada del Gobierno, a quien ha agradecido este foro como muestra de que "sabe tomar el pulso de la ciudad".

Le ha agradecido especialmente este PSOE Madrid Ciudad, "un gran instrumento al servicio del proyecto municipal", en el que los ocho concejales se están "dejando la piel". También ha puesto el foco en el "trabajo constante" de Mercedes González, su "talante abierto, su coordinación y participación".

"O NOS CURAMOS COMO EQUIPO O MORIMOS COMO INDIVIDUOS"

"O nos curamos como equipo o morimos como individuos", ha defendido la socialista parafraseando a Al Pacino en 'Un domingo cualquiera'. La secretaria de Política Institucional ha instado a "trabajar juntos en un discurso que cale en la gente". "Solo nos queda remontar, no nos queda otra opción", ha advertido a sus compañeros.

Mar Espinar ha dibujado las elecciones de 2023 como "la oportunidad para ser una opción real" pero para eso se necesita apelar al "voto de la ilusión por el cambio, no al de la lealtad", que cada vez es menor. "Hay que dar con la solución a los problemas, hay que dar la solución correcta. O remontamos o el sueño se acabó", ha terminado.

"EL PP DE SIEMPRE, EL DE LA CORRUPCIÓN"

El vicesecretario general de la ejecutiva de la ciudad de Madrid, Enrique Rico, también ha subido al escenario de CentroCentro para cargar contra el proyecto de la derecha en Madrid, "el del abandono de los barrios, los recortes, la irresponsabilidad, la opacidad, la falta de diálogo, las dudas en la contratación, el de la confrontación. El PP de siempre, el de la corrupción".

El PSOE, sin embargo, representa "el Madrid de la dignidad y de la justicia social", todo ello con "el liderazgo de Mercedes González y con ejemplos a seguir como el del Gobierno de España" durante la pandemia.