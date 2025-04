La presidenta de Redeia descarta dimitir después de la caída eléctrica

La presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, descartó este miércoles dimitir de su cargo por el apagón que colapsó la Península Ibérica el pasado lunes, al tiempo que aseguró que esta situación “a día de hoy no volverá a ocurrir”, porque han aprendido.



“En esta casa se ha trabajado bien y dimitir sería como reconocer que no se ha actuado correctamente y no es así”, manifestó, haciendo hincapié en que tienen todas las medidas de seguridad dispuestas para que esta situación no se vuelva a repetir, por lo que los ciudadanos “deben estar tranquilos”.



Así se expresó la directiva en la primera entrevista tras el colapso del sistema eléctrico realizada por la Cadena Ser, donde también aprovechó para desvincular el incidente de la penetración de renovables en el sistema eléctrico español.

Funcionamiento estable



En este sentido, Corredor, consciente de que las renovables se encuentran en la diana como posible causa de la coyuntura acaecida el lunes, explicó que estas tecnologías ya funcionan de “forma estable” y tienen unos sistemas que les permiten trabajar como un sistema de generación convencional “sin ningún problema de seguridad”.



De este modo, descartó el exceso de producción fotovoltaica como origen del apagón y reiteró que el mix renovable “es seguro”. Corredor incidió en que el lunes “no había ninguna circunstancia distinta” que pudiera provocar esa caída y consideró que no es correcto “relacionar el incidente con una penetración de renovables”, ya que en otras ocasiones el sistema eléctrico español ha funcionado exclusivamente con energías renovables.



Descartada la posibilidad de que las renovables fuesen la causa del apagón, la directiva reconoció que en Red Eléctrica tienen el origen de lo ocurrido “más o menos localizado”, pero que todavía es necesario analizar “millones de datos”.

Estudio preliminar



“Nosotros operamos el centro de control nacional, pero hay otros 35 centros al que reportan informes todos los generadores. Ese es el informe que se ha pedido desde Red Eléctrica y desde el Gobierno para poder saber qué sistema se desconectó”, detalló.



Asimismo, la directiva se reafirmó en que, a pesar del masivo incidente, el sistema eléctrico español es el “mejor de Europa y el que funciona con las medidas de seguridad más estrictas”, lo que se demuestra en “la agilidad” con la que se recuperó el sistema.



“Fue una proeza que no se había experimentado nunca. Ningún otro sistema en el mundo ha sido capaz de reponerse con esta rapidez y eficiencia”, destacó, resaltando que para que eso fuese posible el sistema debía estar en “perfecto mantenimiento”.

Mantenimiento del sistema



En este sentido, Corredor comentó que, además del mantenimiento del sistema, era necesario contar con “equipos humanos de alta calidad” para conseguir reponer el “sistema tan rápido”, poniendo en valor la profesionalidad de los trabajadores de Redeia, que ya se habían entrenado para reaccionar a situaciones como la acontecida el pasado lunes.



No obstante, reconoció que, a pesar del “poco tiempo” en el que se recuperó el sistema, es consciente de que los tiempos que necesitan los ciudadanos no siempre se corresponden con los tiempos de la parte técnica.



Por otra parte, Corredor se mostró “respetuosa y comprensiva” con la iniciativa del Gobierno de investigar de forma independiente lo ocurrido, por lo que desde Red Eléctrica están proporcionando todos los datos que les están solicitando desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) y del Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas (Cnpic) para verificar que no se trata de un ciberataque.



“Nuestros sistemas están súper protegidos, a prueba de ataques, pero quién te dice que no ha habido una sofisticación tal que se haya podido filtrar en nuestros sistemas, algo que los servicios tradicionales no hayan podido detectar”, afirmó la ejecutiva.

Rechaza un exceso de producción fotovoltaica como causa del incidente



Por último, Corredor hizo hincapié en que se debe llegar a la causa primaria del incidente registrado el lunes, algo que ha ocurrido por “primera vez en 50 años”, ya que es de interés general y servirá para mejorar el sistema y “poner todos los remedios para que no vuelva a pasar”. Posteriormente, en una entrevista con RTVE, Corredor añadió que los responsables del suministro eléctrico son los operadores privados, ya que son “los que determinan a cada momento el mix energético”.



Por otra parte, ante las acusaciones a Redeia de oscurantismo y estar llevando a cabo una investigación lenta, Corredor aseguró que la caja negra de Redeia es “infalible”.



A este respecto, la directiva informó de que el Gobierno requirió todos los datos tanto a Redeia como a los demás centros de control con un plazo que terminaba en la tarde de ayer, con lo que en la jornada de este miércoles el Gobierno central ya tenía a su disposición toda la información para después poder proceder a analizarla.



Por otro lado, Corredor reconoció que el “riesgo cero” de que otro apagón ocurra “es imposible de descartar”. La directiva explicó que una de las asignaturas pendientes del sistema eléctrico español es reforzar las interconexiones con el resto del continente, “algo que ya se está haciendo y estará en vigor en 2028”.

Respaldo gubernamental



Por su parte, el Gobierno respaldó a la presidenta de Red Eléctrica y consideró que su trabajo y el de su equipo técnico para restablecer el suministro eléctrico fue “extraordinario”. Fuentes del Ejecutivo confirmaron su apoyo a Corredor antes las críticas que está recibiendo.



En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, y la vicepresidenta tercera y responsable de Transición Ecológica, Sara Aagesen, evitaron un apoyo explícito a la exministra socialista y se centraron en alabar la “robustez” del sistema eléctrico español y la actuación de Corredor para hacer frente al apagón.

Las fuentes del Gobierno rechazaron que el que no haya habido un respaldo expreso a su continuidad en esa rueda de prensa pueda interpretarse como una falta de apoyo e insistieron en que ese respaldo es total pero que no le corresponde al Gobierno decir si ratifica o no a la presidenta de una empresa privada.



El Gobierno insiste en la necesidad de esperar a tener todos los datos para saber qué ha ocurrido realmente, y para eso ha creado una comisión cuyos resultados asumen que pueden tardar meses en conocerse.