El PP acusa a María Jesús Montero de ser "cooperadora necesaria" en el caso Koldo

El PP ha mantenido la ofensiva contra el Gobierno en el Senado por el caso Koldo al acusar directamente a la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, de conocer y "tapar" la trama y la ha considerado como uno de los "cooperadores necesarios" junto con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.



Tres senadores del PP han preguntado a Montero sobre el caso Koldo en la sesión de control al Gobierno en la Cámara Alta, denunciando que la vicepresidenta y ministra de Hacienda no hizo nada al respecto y que el Ministerio de Hacienda no investigó las supuestas comisiones ilegales en la compra de mascarillas.



Montero ha insistido en sus respuestas en que "los contratos fueron legales y los procedimientos correctos" y ha asegurado que "es evidente que una persona se ha aprovechado de la relación de confianza para su beneficio propio en el peor momento de la pandemia".



En concreto, la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha acusado a Montero de conocer y "tapar" la trama del caso Koldo, después de que en el sumario apareciera un informe de la Agencia Tributaria que enlaza el rescate de Globalia (Air Europa) con la actividad empresarial de uno de los principales investigados.

"Si una vicepresidenta económica desoye las advertencias de sus funcionarios y detrás hay una trama de corrupción, díganos qué es lo que haría. Nosotros sí sabemos lo que tiene que hacer", ha comentado en referencia a una posible dimisión de Montero, de quien ha dicho que "ha pasado de ser consejera de los eres a ser la vicepresidenta de las mordidas".



Y el senador popular Salvador Foronda ha señalado como "cooperadores necesarios" de la trama a Montero y a Marlaska, además de al ministro de Sanidad durante la pandemia, Salvador Illa, y a los entonces presidentes de Baleares, Francina Armengol, y Canarias, Ángel Víctor Torres.



"No hay actas, no hay reclamaciones, no hay inspecciones ni el impuesto a las grandes fortunas que va pregonando por ahí, solo hay un grupo de socios que han viajado en ese coche (se refiere al Peugeot de Pedro Sánchez) que huele a chorizo y fruta", ha dicho.



En la misma línea, el senador del PP José Antonio Monago también ha arremetido contra Montero por su desconocimiento del caso al afirmar que Koldo García se paseó "como Pedro por su casa" por toda la administración "pero nadie lo sabía" y eso que hay seis ministerios involucrados, dos gobiernos autonómicos y una veintena de detenidos "del entorno socialista".



En una de sus intervenciones, Montero ha preguntado a Foronda "qué tiene que reprochar" a los funcionarios y al resto de trabajadores de la administración del Estado que, según ha asegurado, hicieron "un trabajo extraordinario en el peor momento de nuestra historia para encontrar mascarillas cuando había una escasez mundial".



"Está poniendo en cuestión el trabajo de la administración, que ni siquiera ha puesto en duda el juez", ha añadido.



Por otro lado, Montero ha contrastado la postura del PSOE con la corrupción a la del PP, ya que ha señalado que mientras los socialistas colaboran con la Justicia y piden responsabilidades políticas, como hicieron con el exministro José Luis Ábalos, los populares "destruyeron a martillazos los ordenadores con pruebas" en el caso Gürtel y echaron a Pablo Casado como líder del partido tras denunciar corrupción en la Comunidad de Madrid.



Y ha preguntado a la portavoz del PP del Senado si va a presentar su dimisión por la trama Perla Negra de Castilla y León, al haber formado parte del Gobierno de la Junta, y si van a pedir la dimisión de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, después de que su hermano "se enriqueciera en el peor momento de la pandemia", o del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, por el "caso de corrupción de su primo" sobre la venta de mascarillas.



La ofensiva de la oposición por el caso Koldo ha continuado contra el ministro de Justicia, Félix Bolaños, a quien la senadora de Vox Paloma Gómez ha acusado de tener conocimiento de estos hechos, lamentando que "lo más triste es que robaron en los peores momentos de la pandemia".



Bolaños se ha defendido afirmando que si no tiene pruebas de tales acusaciones estaría cometiendo un delito de calumnias aparte de advertir que no pueden dar lecciones "de nada" cuando ni siquiera rellenan las declaraciones de altos cargos en el Parlamento.



Otra de las preguntas de la sesión de control de este martes sobre esta trama ha ido dirigida al ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska, a quien el senador popular Luis Santamaría ha señalado como el responsable "de la koldosfera" y del chivatazo que alertó de la investigación del caso a los cabecillas de la trama.



Sobre las explicaciones que ha pedido al ministro por el contrato para la compra de material sanitario que adjudicó a la empresa de la que era intermediario el exasesor de José Luis Ábalos, el ministro ha contestado que el contrato era "perfectamente regular".