Moreno atribuye el "éxito" a todo el PP, con Feijóo "a la cabeza", y augura el cambio político en España

El presidente de la Junta de Andalucía en funciones y ganador de las elecciones autonómicas por mayoría absoluta, Juanma Moreno, ha atribuido el "éxito" logrado el domingo a todo el Partido Popular, con Alberto Núñez Feijóo "a la cabeza", y ha augurado el cambio político en España.





Así se ha pronunciado Moreno este martes durante su intervención ante la Junta Directiva Nacional del PP, en Madrid, a donde ha llegado junto a Núñez Feijóo y ha sido recibido con una fuerte ovación. "Cómo no me voy a sentir orgulloso de ser militante del PP", ha expresado Moreno, que ha recibido el abrazo de otros presidentes autonómicos del PP, como la de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.





"Este éxito que hemos tenido es un éxito tuyo --dirigiéndose a Feijóo--, de la dirección nacional, de todo el Partido Popular y de todos los ciudadanos que quieren un cambio en España", según ha dicho Moreno, quien ha agradecido al presidente nacional que haya sabido "interpretar Andalucía perfectamente, que no es fácil, viniendo del norte". "Desde el sur te miran con respeto, con esperanza y pensando en el futuro", le ha trasladado.





Ha insistido en que el "éxito" del domingo es de todo el partido y de los españoles que "creen que puede venir un porvenir y un futuro mejor y que se puede hacer política de otra manera". "Y eso lo personaliza Alberto Núñez Feijóo, son su estilo, con una forma de entender la política desde la tolerancia y con capacidad para entender a la sociedad plural y diversa que tenemos en España".





"Te auguro grandes éxitos, que no son ni para ti ni para el partido, sino para los españoles. España necesita un cambio político ya, y eso lo vas a conseguir", ha dicho al presidente nacional. "Hemos conseguido entre todos hacer historia y por mucho que se intente personalizar, lo conseguido es de un partido y un proyecto político", ha apuntado.





Para Moreno, el Partido Popular está "construyendo mayorías sociales" que son las que van a sustentar las políticas que queremos realizar y proyectar.

Ha indicado que Andalucía necesita otro gobierno y otro presidente en España y otra forma de entender la política, alejada de la "soberbia" con la que actúa el actual jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que no duda en "castigar" a unos territorios para primar a otros en función de sus pactos son partidos nacionalistas e independentistas.





"Se necesita un gobierno en España que esté pendiente de los españoles del sur y eso solo lo puedes hacer tu, vamos bien, pero no nos confiemos porque habrá obstáculos", ha dicho dirigiéndose a Núñez Feijóo. "Cuentas con el mejor proyecto, el mejor equipo y con tus compañeros y amigos del PP", le ha trasladado.





MÁS RESPONSABILIDAD QUE EUFORIA

Juanma Moreno ha indicado que asume con "más responsabilidad que con euforia los resultados" y la mayoría absoluta que le han otorgado los ciudadanos. "Asumo la enorme responsabilidad de gobernar la comunidad más poblada desde la moderación y el equilibrio y para todos los andaluces, me hayan votado o no", ha apuntado.





Para Moreno, el PP ha sido capaz de "entender Andalucía", su diversidad, su pluralidad y que no todo el mundo "piensa como nosotros", lo que es fundamental para gobernar". "Hemos entendido que vale mucho más razonar de manera serena y hacer pedagogía positiva que insultar o levantar la voz", ha apuntado.





Para Moreno, es fundamental tener "los pies en la tierra", y no perder la conexión con la sociedad. "La mayoría absoluta nos da la razón, da la posibilidad de trabajar con más eficacia, no podemos actuar de manera unilateral ni tomar decisiones a espaldas de los ciudadanos. No podemos perder la humildad ni la base en la que se sustenta este proyecto político", según ha agregado el presidente en funciones, quien ha asegurado que el PP es el "partido del pueblo".





En su opinión, el respaldo que da la mayoría absoluta significa que hay que gobernar como si "tuviéramos un gobierno en minoría" y ha señalado que se va a hacer un esfuerzo muy importante por proteger a las familias andaluzas.





"Queremos hacer grande a Andalucía y que sea de las grandes locomotoras económicas y sociales", según ha dicho Moreno, apuntando que aspira a que Andalucía compita con la Comunidad de Madrid, "en el buen sentido".