La Mesa del Congreso admite la cuestión de confianza pedida por Junts a Pedro Sánchez

La Mesa del Congreso ha acordado este martes admitir a trámite la proposición no de ley de Junts que insta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a someterse a una cuestión de confianza, y que será debatida por el pleno el 25 de febrero o el 11 de marzo.



Esta decisión del máximo órgano de gobierno de la Cámara Baja hará que, a cambio, los siete diputados de la formación que lidera Carles Puigdemont apoyen el próximo jueves en el Congreso el nuevo decreto aprobado por el Gobierno para salvar destacadas medidas del decreto ómnibus, como la revalorización de las pensiones.



Aún no está cerrada la fecha definitiva en la que se debatirá la proposición no de ley de Junts porque depende de cuándo le corresponda por turno al partido catalán llevar sus iniciativas al pleno, han explicado fuentes parlamentarias.



Se barajan dos fechas: el martes 25 de febrero o el martes 11 de marzo. En el último pleno de febrero el cupo le corresponde a ERC, pero si se diera el caso de que este grupo no presentase ninguna proposición no de ley, podría entrar la de Junts y, si no, tendría que ser ya en la primera sesión de marzo.



La Mesa del Congreso ha admitido la propuesta de los de Carles Puigdemont después de haber sido paralizada hasta en dos ocasiones la decisión sobre si aceptaba o no su tramitación.



Junts ha accedido a retorcarla para dejar claro que la cuestión de confianza es una prerrogativa del presidente del Gobierno y reconocer que se trata solo de una iniciativa política que no vincula jurídicamente al Gobierno.



Por eso, en vez de pedir a Sánchez que plantee una moción de confianza, le insta a considerar la oportunidad de hacerlo, a sabiendas de que no lo hará, como ya dejó claro el jefe del Ejecutivo la semana pasada tras el Consejo de Ministros.



Tras la reunión del Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha sido preguntada sobre si el Gobierno confía en que Junts acabe retirando la iniciativa y no llegue nunca a debatirse en el pleno.



Alegría ha indicado que retirarla o no "dependerá lógicamente del grupo proponente", pero subrayado que el Gobeirno ha sido muy claro sobre la "no necesidad" de plantear una cuestión de confianza.



La portavoz se ha remitido a la comparecencia de Sánchez la pasada semana tras cerrar su pacto con Junts, cuando recordó que presentar una cuestión de confianza es una prerrogativa constitucional del presidente del Gobierno y manifestó que no veía necesidad de debatirla.