Junqueras quiere la ley de amnistía "cuanto antes, mejor"

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha recalcado este jueves que la ley de amnistía que su partido exige para apoyar una investidura del líder socialista, Pedro Sánchez, debe estar lista "cuanto antes mejor", aunque no precisa si ha de hacerse realidad antes de la votación de la investidura, y ha dejado claro que no van a renunciar ni a un referéndum de autodeterminación ni a la figura de un relator que haga seguimiento de los acuerdos que se puedan alcanzar.



Junqueras, condenado por el Supremo y después indultado por el Gobierno de coalición, ha hecho estas declaraciones ante la puerta principal del Congreso tras la reunión que ha mantenido con los diputados y senadores de su formación en la Cámara Baja.



Pese a la insistencia de la prensa, el líder de ERC ha rehusado especificar si la ley de amnistía debe estar aprobada o haberse iniciado su tramitación antes de la votación de la investidura de Pedro Sánchez --para la que aún no hay fecha-- y se ha limitado a recalcar que la "Justicia" debe llegar "cuanto antes, mejor".



En cuanto a su finalidad, ha remarcado que el objetivo es que deje de perseguir actuaciones que no están tipificadas como delito, en referencia a la celebración de un referéndum, pues sostiene que la justicia "se ha pervertido" con las causas del procés.



Desde ERC admiten que las negociaciones están siendo "complicadas" porque los socialistas deben encontrar un equilibrio entre la justicia, la ciudadanía y sus intereses partidistas. Los independentistas también apuntan que el problema no es de tiempos sino de contenido.



No para los policías

Según ha detallado Junqueras, la amnistía debe servir para que "dejen de estar perseguidos injustamente" quienes han sido condenados o están siendo encausados por ejercer la participación, convocar u organizar un referéndum porque eso "no es un delito". Pero, a su juicio, esa amnistía no debe beneficiar a los policías que "golpearon" ciudadanos que intentaron participar en esa consulta porque eso, "sin duda, sí es un delito".



"Cuanto antes el Gobierno y el PSOE decidan poner justicia, mejor", ha enfatizado Junqueras, quien no ha querido especificar en qué momento están las negociaciones, limitándose a señalar que no están "lo suficientemente" avanzadas como para que haya un acuerdo.



Preguntado sobre la decisión del PSC de votar en contra en el Parlament de una propuesta de resolución de ERC que incluye la amnistía, ha indicado que serán los socialistas los que tengan que valorar si "hace bien o no votando en contra de que la Justicia llegue lo antes posible", si eso "le conviene o no en términos de una investidura" de Sánchez, y si así "contribuyen o no a que haya un clima de confianza".



No sabe qué ha visto Junts

También ha rechazado comentar las noticias que apuntan a que Junts ya ha recibido un documento sobre la exposición de motivos de la futura ley de amnistía. "Desconozco si han recibido o dejado de recibir lo que sea", ha dicho, evitando también concretar si ese texto está también en manos de su formación.



Lo que sí se ha afanado en concretar es que "cuanto antes se dé solución" a esta cuestión y "se revierta" la "injusticia" que supone estar "condenado" o "perseguido" por algo que no está en el Código Penal, será "mucho mejor".



Tras insistir en que su partido ya pactó con el PSOE "acabar con la represión" en las negociaciones para la constitución de la Mesa del Congreso, ha destacado que eso no le permite en absoluto avanzar su apoyo a la investidura de Sánchez.



"Eso dependerá de la actitud del PSOE a la hora de ponerse al lado de la ciudadanía en cuestiones tan importantes como la financiación de los servicios públicos de salud y de transportes como los ferrocarriles y también en el ámbito de restablecer la justicia que ha sido pervertida cuando hay personas que han sido condenadas o son perseguidas por haber hecho algo que no es un delito", ha repetido.



Sanidad y transportes

"Mientras el PSOE no se ponga al lado de los ciudadanos y ciudadanas será imposible", ha añadido, subrayando que es "imprescindible" para la investidura que todos se comprometan con la democracia, que incluye derechos tan fundamentales como el derecho al voto".



Así, ha recalcado que no van a renunciar a "negociar la celebración de un referéndum en Cataluña". "No podemos renunciar al derecho al voto y la democracia", ha argumentado, incidiendo en que ese derecho debe poder ejercerse "con el máximo reconocimiento por todas las partes".



Preguntado expresamente si renunciarán a la figura de un relator o mediador, ha dejado claro que no renunciarán "a nada" que consideren "justo y útil", recordando que tienen "muchas razones para desconfiar mucho de los compromisos a los que llega el PSOE", si bien ha admitido que en puntos como la reforma de Código Penal sí han cumplido.