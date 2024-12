Illa pide "capacidad de acuerdo" entre catalanes y Junqueras le exige cumplir los pactos

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha pedido este miércoles "capacidad de acuerdo" entre catalanes para hacer "progresar" Cataluña este próximo 2025, mientras que el líder de ERC, Oriol Junqueras, ha emplazado a los socialistas a "cumplir" los pactos que ha sellado con los republicanos.



Como es tradición, representantes de partidos, instituciones y entidades de Cataluña han participado en la ofrenda floral ante la tumba del expresidente de la Generalitat republicana Francesc Macià, en el Cementerio de Montjuïc, en el 91º aniversario de su muerte, una cita en la que los líderes políticos suelen cruzarse mensajes.



Con la negociación de los próximos presupuestos de la Generalitat encallada, a la espera de que ERC culmine en marzo su largo proceso congresual y la nueva dirección republicana despeje su horizonte, Illa ha homenajeado la figura de Macià, histórico dirigente de Esquerra, que "inició el camino del autogobierno de Cataluña".



Según Illa, "sería un error trasladar mecánicamente" lo que hizo Macià a las circunstancias de hoy, pero es positivo "sacar lecciones" de su legado y tomar nota de su "convicción", su "ambición" y su capacidad de "pacto", porque "la Generalitat moderna de la que es padre Macià nace de un pacto entre él y diferentes ministros de la República".



Acompañado de sus consellers y conselleres, Illa ha subrayado que "2025 puede ser un año de oportunidades" para Cataluña "si sabemos hacer pactos y acuerdos entre nosotros mismos".



Previamente, flanqueado por la nueva secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, Junqueras se ha dirigido a los socialistas para advertirles de que deben "honrar los pactos" que han firmado, un velado emplazamiento a cumplir los acuerdos que permitieron la investidura tanto de Pedro Sánchez como de Salvador Illa.



Junqueras también se ha referido al mensaje navideño del rey, que llamó la atención sobre la "clamorosa" demanda de serenidad en la sociedad española ante la "atronadora" contienda política, una discordia que, según advirtió, no puede convertirse en un constante ruido de fondo que impida escuchar las necesidades de la ciudadanía.



Para el presidente de ERC, Felipe VI "no está habilitado" para pedir a otros que "no hagan ruido", porque en su discurso del 3 de octubre de 2017 "aplaudió las palizas de la policía" a votantes del referéndum unilateral del 1-O.



Junts carga contra los "ilusos enterradores" del procés

El más madrugador en las ofrendas a Macià ha sido el secretario general de JxCat, Jordi Turull, que ha cargado contra los "ilusos enterradores" -en alusión a los socialistas, que sostienen que Cataluña ha "pasado página" del 'procés'- y contra los "verdugos" que "a veces han ido vestidos de militares y ahora van con toga".



A quienes "dan por terminado el proceso de Cataluña hacia su plenitud y su independencia" les ha advertido de que "Cataluña siempre ha sobrevivido" a los intentos del Estado español por bloquear sus aspiraciones nacionales.



"Aquí no podrá pasar página nadie" hasta que Cataluña no alcance su "plenitud", ha recalcado Turull, que ha rehusado valorar el discurso navideño del rey, porque "si no empieza pidiendo disculpas por el 3 de octubre" de 2017, lo que diga es "absolutamente irrelevante" y carece de "credibilidad".



Rull denuncia la "anormalidad" del "exilio"

El presidente del Parlament, Josep Rull, ha denunciado a su vez la situación de "anormalidad" política en Cataluña, con dos de los 135 diputados catalanes que "permanecen de manera infame e ignominiosa en el exilio", en alusión a Carles Puigdemont y Lluís Puig, además del exconseller Antoni Comín.



Por su parte, la diputada de la CUP en el Parlament Pilar Castillejo ha reivindicado la "lucha" de Francesc Macià: "Los pueblos que persisten son los que vencen", ha afirmado.



También ha participado en las ofrendas Josep Pinyol, miembro del comité permanente de la ANC, que ha puesto a Macià como "ejemplo de dignidad", que "contrasta con la falta de dignidad y de convicción que tiene hoy la clase política" catalana.