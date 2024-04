Feijóo invita a Sánchez a dimitir tras mostrar un "tic autoritario" inédito "desde Franco"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha invitado este sábado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a dejar el cargo, después de haber mostrado un "tic autoritario" que en España no se había visto "desde Franco".



En un acto electoral en Ulldecona (Tarragona), en el que ha arropado al candidato del PP a la presidencia de la Generalitat, Alejandro Fernández, Feijóo ha arremetido contra Sánchez, que dejó en el aire su continuidad al frente del Gobierno, después de que un juzgado de Madrid haya abierto diligencias de investigación contra su esposa, Begoña Gómez, por supuesto tráfico de influencias y corrupción en los negocios tras la denuncia de Manos Limpias.



Feijóo ha acusado a Sánchez y a los socialistas de "atacar" a jueces y medios de comunicación y ha comparado al presidente del Gobierno con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.

"El problema de Puigdemont y de Sánchez es la justicia, no es la política, es que tienen que rendir cuentas a la justicia, porque si no, lo que quiebra es la democracia, la separación de poderes y la igualdad de los ciudadanos ante la ley", ha subrayado.



Aunque "una élite de privilegiados sea crea impune y por encima de los demás", ha advertido, "nadie es más que nadie", Cataluña y España son "mucho más" que Puigdemont y Sánchez.



Dirigiéndose a Sánchez, que el lunes desvelará si continúa o no al frente del Gobierno, lo ha invitado a dimitir: "Si usted quiere marcharse, márchese, que no hay ningún problema. Si, total, tiene usted dos posibilidades: o se marcha ahora o le haremos marcharse en las urnas, con más diferencia que en julio de 2023".



Para el líder del PP, "el 'show' de Sánchez de estos días es impropio de un líder europeo" y "lo más grave no es el berrinche de adolescente que está teniendo, no es el bochorno internacional al que ha sometido" a los españoles, sino "los tics autoritarios del Gobierno, de su partido y del presidente".



"Sánchez, el PSOE y el Gobierno se creen impunes ante todo y ante todos. Se llame como se llame, usted está sometido a la ley. Tenga el cargo que tenga, usted está sometido a los jueces y tribunales españoles. Si no, no hay democracia", ha recalcado.



En su opinión, "estamos ante un tic autoritario que desde Franco nunca lo habíamos visto. Jamás, en la historia de España habíamos visto una cosa como esta".



Interpelando directamente a Sánchez, ha añadido: "La pregunta no es si merece la pena ser presidente del Gobierno, la pregunta es si España se merece tener un presidente como usted".

Acusa a Sánchez y Puigdemont de "narcisismo"

Feijóo ha lamentado que Sánchez y Puigdemont intenten que los ciudadanos estén "pendientes de su ombligo", en lugar de estar ellos dos pendientes de los problemas de la gente.



"Lo llaman socialismo, nacionalismo, independentismo, pero realmente se llama narcisismo. Se creen más importantes que los demás, creen que todo el mundo gira a su alrededor, y ya basta", ha agregado.



Según Feijóo, "la política no es mirarse el ombligo, es resolver los problemas de la gente, y no que la gente se preocupe de los problemas que tienen dos políticos en España".