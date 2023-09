Feijóo: "España sabe que tiene un Gobierno alternativo"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este sábado, el día después de que el Congreso de los Diputados rechazara su investidura, que "España sabe que tiene un Gobierno alternativo".



La investidura "no fue un acto fallido, fue un acto esclarecedor", ha señalado Feijóo en su intervención en el Foro La Toja-Vínculo Atlántico, en el que ha señalado el cambio en la estrategia del PSOE como "el factor fundamental que altera la estabilidad democrática" en España.



El líder de los populares ha iniciado su discurso con un homenaje a Josep Piqué, promotor del foro, y con el recuerdo de que se ha quedado "a tres síes de la presidencia", si bien no ha ocultado que le "hubiera gustado que fuera el primer acto como presidente del Gobierno".



Del debate de investidura ha dicho que se ha "divertido" y que le ha dejado "muy satisfecho" tras haber "cumplido" su "deber".



Ha comentado que propuso "una nueva etapa de grandes pactos de Estado" y que ha "superado los bloques y los bloqueos", al tiempo que ha recordado que "ningún bloque se presentó a las elecciones, quizás Sumar, que ha quedado de cuarta fuerza".



También se ha mostrado "satisfecho porque España sabe que tiene un Gobierno alternativo" y ha considerado "muy importante que las alternativas estén consolidadas".



Se ha congratulado "de no haber cedido a ningún chantaje" y ha dicho que hoy podría estar hablando "en otra condición", la de presidente, "pero aceptar condiciones que exceden el marco del Estado de derecho no puede hacerlo ningún candidato a la presidencia del Gobierno".



"Aceptar peticiones de una pequeña parte conlleva que el tiempo que dure su presidencia estará en libertad condicional", ha dicho Feijóo, quien ha defendido que "ningún fin, ni siquiera la presidencia del Gobierno, justifica los medios" y ha concluido que "por eso" se siente "muy orgulloso de no ser presidente, por ahora".



El líder del PP ha señalado que el "peso social y electoral" del independentismo es "realmente escaso" y eso se vio "en las elecciones generales".



"Solo el 5,5 % son votos a partidos independentistas. Estábamos por tanto en un buen momento porque, si retrocede el independentismo y el partido que más votos pierde es ERC, era una gran oportunidad para resolver problemas que arrastrábamos", ha asegurado.



Feijóo ha mantenido que "el factor fundamental que altera la estabilidad democrática" en España "es el cambio que se produce en la dirección del Partido Socialista" y "no el independentismo".



"No podemos echarle la culpa al independentismo de lo que siempre ha defendido. Podemos discrepar, pero no nos han engañado, no han cambiado sus postulados, su forma; lo que ha cambiado es la respuesta del PSOE a sus exigencias", ha manifestado.



Ha dicho que el PSOE no está "en sintonía con sus electores" porque la amnistía no formaba parte del "programa electoral" y lo ha atribuido a una "reacción" de los socialistas "ante la pérdida de las elecciones asumiendo las tesis de los partidos independentistas".



"No es convivencia, es conveniencia; no es oportunidad, es oportunismo", ha manifestado Feijóo, quien ha acusado a la dirección del PSOE de haber "tirado por la borda el legado de hombres de estado como Felipe González o Alfonso Guerra".



Ha asegurado el presidente del PP que "la autodeterminación es un cebo para no hablar de la amnistía" y que "lo que está encima de la mesa no es el referéndum de independencia".



"El referéndum es el cebo para concluir que hemos conseguido decir no al referéndum de independencia y sí a algo más sensato, que es la amnistía", ha argumentado el día después de haber visto fallido su intento de presidir España.