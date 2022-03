Feijóo convoca para mañana la Junta Directiva del PPdeG, donde comunicará su decisión

El presidente de la Xunta y del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, ha dado un paso más hacia su candidatura para presidir el Partido Popular al asegurar que este miércoles anunciará su decisión y que para ello ha convocado a la Junta Directiva del PP gallego.





La reunión será a las 17,30 horas de la tarde en Santiago de Compostela, según ha precisado Feijóo a la salida de la Junta Directiva Nacional del PP que se ha celebrado este mediodía en un hotel madrileño.





El presidente gallego no ha querido desvelar cuál será esta decisión, aunque todo apunta a que este miércoles anunciará que se presenta como candidato a la Presidencia del PP, cuestión que se decidirá en el Congreso Extraordinario del partido en el primer fin de semana de abril.





"Vamos a ver cómo podemos desde Galicia ayudar y comprometernos con el PP y una vez que escuche a mis compañeros (en la Junta Directiva) me dirigiré a ellos y a través de ellos, a todos los afiliados del PP y al conjunto de los españoles", ha anunciado Feijóo, quien ha recalcado su intención de respetar las formas y los estatutos del partido.





Además, ha animado a que cualquier persona que tenga un proyecto para el PP a que dé un paso y se presente para presidir el partido. Por su parte, ha señalado que será respetuoso con cualquier compañero que lo haga y ha pedido que "no tengan miedo", al recordar que él no lo tuvo en 2006, cuando sucedió en un congreso a Manuel Fraga, y ahora es presidente de la Xunta.





Alberto Núñez Feijóo ha dejado claro que la actual situación orgánica "hay que zanjarla" y que deben ponerse a disposición de España porque considera que son un instrumento democrático de la España constitucional y que nunca la han fallado.





"Lo hecho no es de recibo"

"Estamos absolutamente persuadidos de que lo que hemos hecho no es de recibo, la situación a la que hemos llevado a nuestro partido no la merecen no ya nuestros militantes, sino simplemente cualquier ciudadano con derecho a voto", ha señalado el dirigente gallego en clara crítica a cómo ha gestionado la hasta ahora dirección popular la situación.





También ha querido agradecer todo lo que han hecho sus compañeros hasta ahora, puntualizando que aquellas cosas en las que hayan acertado las hay que mantener y profundizar y las cuestiones en las que se hayan equivocado las tendrán que rectificar.





En cualquier caso, considera que ha llegado el momento en el que los afiliados deben hablar con nitidez, libertad, sin presiones y con el único objetivo de acertar.





Cree que ahora los dirigentes tienen un voto "exactamente igual" que cualquier afiliado de cualquier pueblo de España y los que tienen responsabilidades tienen que escuchar y reflexionar y los militantes "tienen que hablar".





Honorabilidad de Ayuso

Feijóo ha defendido la honorabilidad de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aunque no ha querido comentar la intervención de la presidenta madrileña dentro de la reunión, y se ha limitado a decir que Ayuso es un "activo incuestionable" para el Partido Popular.





"Es la presidenta de la Comunidad de Madrid y por tanto una persona honorable que vamos a defender porque no nos presenta dudas su honorabilidad", ha remachado el dirigente gallego.