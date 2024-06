ERC condiciona el apoyo a Illa a que el Gobierno mueva ficha con la financiación singular

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha advertido este sábado al PSC que si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no es capaz de mover ficha en la financiación singular" para Cataluña será "muy difícil que Esquerra pueda dar apoyo" a una hipotética investidura del líder del PSC, Salvador Illa, como presidente de la Generalitat.



En su intervención ante el Consell Nacional de ERC, la dirigente republicana ha puesto así encima de la mesa la reclamación de una financiación singular para Cataluña como condición para avenirse a hablar de una investidura del candidato socialista.



En cualquier caso, Rovira ha dejado claro que no aceptará simplemente "algunas singularidades" en el nuevo modelo, sino que ERC reclama para Cataluña una relación "bilateral" con el Estado, al margen del régimen común, como tienen el País Vasco y Navarra, que permita que Cataluña "recaude todos los impuestos".



Tras subrayar que ERC reclama un "concierto económico" y recordar el déficit fiscal que padece anualmente Cataluña, la secretaria general ha asegurado que esta demanda es "el mínimo exigible".



"El PSC debe saber que si Pedro Sánchez no es capaz de mover ficha en la financiación singular (para Cataluña) será muy difícil que ERC le pueda dar apoyo. Salvador Illa debe tener bien presente esto porque nosotros tenemos que estar al lado de las necesidades del país", ha sentenciado.



"Si no hay nuevos recursos para Cataluña, habrá nuevos recortes", y ERC no quiere ser cómplice de ello, ha avisado Rovira, quien ha admitido que, en consecuencia, "la clave" de las negociaciones está "más en manos de Pedro Sánchez que de Salvador Illa"



ERC decidirá "sin presiones" y "sin prisa"

Por otra parte, Rovira ha asegurado que las negociaciones "de verdad" por la investidura arrancarán la próxima semana tanto con el PSC -el martes, según apunta este sábado La Vanguardia- como con Junts, y ha emplazado a ambas formaciones a hacer propuestas concretas a ERC.



En cuanto a Junts, ha insistido en que debe presentarle propuesta y que a al expresidente catalán Carles Puigdemont "le tocará explicar qué proyecto tiene para el país cuando vuelva".



Rovira ha lamentado el clima de intoxicaciones, filtraciones y presiones respecto a ERC de las últimas semanas y ha querido dejar claro que la formación republicana "no tiene prisa" ante las negociaciones sobre la investidura.



En los últimos comicios del 12 de mayo, ERC sufrió un varapalo electoral y se quedó con 20 diputados en el Parlament, frente a los 35 de Junts y los 42 del PSC, que ganó las elecciones, pero los parlamentarios republicanos son claves para saber si habrá investidura.



"Todo el mundo nos pide hablar, que asumamos la responsabilidad y que ERC se mueva, pero nadie presenta ni una sola propuesta", ha dicho la secretaria general de ERC, que ha advertido que su formación no tiene "toda la responsabilidad" sobre la formación del Govern, porque tanto el PSC como Junts les superaron en votos el pasado 12 de mayo.



ERC no abaratará un acuerdo ni tampoco bloqueará

Además, ha apuntado que el PSC "tiene otras mayorías para gobernar", por lo que ha sentenciado: "No sentiremos una especial responsabilidad ni presión y en función de ello abarataremos un acuerdo que no sea bueno para el país. No nos encontrará aquí nadie", ha aclarado.



Rovira, que ha intervenido telemáticamente desde Suiza, también ha asegurado que la situación política no está bloqueada porque las negociaciones aún no han comenzado, y ha aclarado que ERC afronta con buena disposición los contactos, porque "ni un bloqueo ni un apoyo gratuito a nadie son buenos para el país", ha dicho.



Con todo, también ha subrayado que ERC será transparente ante las negociaciones, pero que "solo será posible llegar a un acuerdo con ERC si está a la altura de las necesidades del país".



Nuevo ciclo político para ERC

Por otra parte, en clave interna, Rovira ha lamentado el resultado de las últimas elecciones en el Parlament, que dejó a ERC "al mismo nivel que en 2012".



Rovira ha apuntado que ante este nuevo ciclo político que se abre tras estos comicios, ERC debe tener en cuenta la trayectoria de las últimas décadas, y en este sentido ha diferenciado tres etapas.



La secretaria general de ERC ha comentado que entre 2003 y 2010 esta formación facilitó la alternancia en el Govern -en alusión al tripartito con PSC e ICV- y condicionó este cambio "a la reforma del Estatut".



Más adelante, entre 2012 y 2017, ERC lideró la construcción de un espacio soberanista mayoritario que llevó al 70 u 80 % de la sociedad catalana a respaldar el derecho a decidir, ha comentado.



La tercera etapa la ha situado Rovira entre el 1 de octubre de 2017 y "muy probablemente" hasta el pasado 12 de mayo. Ha dicho que en estos años, ERC ha sido "el principal partido independentista" y que ha abierto una "nueva vía democrática" que ha acabado permitiendo la salida de la cárcel de los "presos políticos", la eliminación del delito de sedición y la amnistía.



Ha dicho además que si ERC hubiera estado "encallada" en el 1 de octubre de 2017 "para hacer posible un mandato que no nos reconocía nadie en el mundo y que medio país había puesto en duda", seguramente habría tenido "más réditos" electorales, pero ha defendido que ha sido capaz de lograr que se reconociera "el conflicto político entre Cataluña y el Estado español".



"Hoy vivimos en la contradicción de haber obtenido los primeros resultados de esta vía de resolución del conflicto político y haber perdido votos, y esto en ERC ha sido cíclico", ha argumentado Rovira, quien ha añadido que el partido deberá reflexionar sobre cómo se abre esta nueva etapa política y qué reclamación quiere liderar.



En cualquier caso, ha apuntado que Cataluña necesita una financiación singular, dar "este primer paso", ha dicho, antes de conseguir un referéndum de autodeterminación.