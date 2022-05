El CNI comunica a Llop que su móvil no ha sido infectado por Pegasus

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ha comunicado a la ministra de Justicia, Pilar Llop, que su teléfono móvil no ha resultado infectado por el programa de espionaje Pegasus.





Así lo ha confirmado Pilar Llop a los periodistas antes de inaugurar una jornada de presentación de becas del Ministerio de Justicia al ser preguntada por el anuncio que realizó a principios de mayo de que iba a entregar su móvil al CNI para investigar si había sufrido alguna actuación con Pegasus tras conocerse que resultaron afectados los del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y otros ministros.





"A mí no me han comunicado que tuviera ninguna infección en mi teléfono móvil y me lo devolvieron al día siguiente", ha dicho la ministra.





También ha sido preguntada por informaciones relativas al recelo en el Tribunal Supremo y entre los jueces ante la posibilidad de que la reforma de la ley de secretos oficiales les dé más responsabilidades y cometidos para analizar en qué casos autorizar escuchas.





"Se está trabajando sobre una ley que ya anunció el propio presidente del Gobierno en la comparecencia que hizo la semana pasada en el Congreso de los Diputados para explicar lo que había ocurrido con el caso Pegasus", en referencia al espionaje sufrido por miembros del Gobierno y por líderes independentistas.





Y ha añadido: "No puedo avanzar cuál será el contenido de esa ley porque tampoco sabemos cuál será el texto final pero estamos en un Estado de derecho y es importante que haya un control judicial y que en este caso se haga por parte del Tribunal Supremo cuando es solicitado por los integrantes del Centro Nacional de Inteligencia, como se hace ahora".