Naterra Loureiros, alojamientos en mitad de la naturaleza en Ortigueira

Detrás de Naterra se esconden Arturo Sánchez y Pablo Maciñeira, dos personas aficionadas al mundo del surf y de la naturaleza que se encontraban en un mismo punto vital. Naterra está formado por tres alojamientos que están ubicados en la zona norte de Galicia, en la zona del Ortegal, concretamente en Couzadoiro (Ortigueira, A Coruña).

En 2019 deciden abrir las puertas de “A Tenda”, “A Salvaxe” y de “Gallaecia”, con mucho cariño. No pretendían desarrollar un negocio como tal: “queríamos hacer algo que nos llenase a nosotros. Y mira, cuadraron las piezas. Es un espacio muy natural, muy familiar y muy sencillito”, afirman.

El interior de "A Tenda". I CEDIDA

Aunque sus puertas se abrieron en 2019, la primera temporada completa la realizaron en 2021. “Inauguramos en 2019, pero con la pandemia, el 2020 fue realmente raro. Podemos decir que la primera temporada completa fue desde abril hasta octubre de 2021. El tiempo en octubre fue muy bueno y decidimos mantener el espacio abierto. No tenemos un plan muy cerrado de apertura, pero sí que consideramos que compensa más darlo todo en los meses de temporada, que sabemos al 100% que hay movimiento”.

“A Tenda” está inspirada en las tiendas de campaña tipo safari, desde la que podrás disfrutar del entorno y de sus maravillosos atardecers sobre la Ría de Ladrino y Ortigueira. “La experiencia en “A Tenda” para mí es la más especial, es única. No tengo referencias de este tipo de alojamiento, y ya no solo del alojamiento, si no de las vistas que tiene y de la tranquilidad y de la desconexión que te vas a encontrar aquí. He dormido en todas, para comprobar que es lo que se siente, y la verdad es que hay momentos en “A Tenda” que te paras a mirar alrededor y te encuentras en el medio de la montaña, con unas vistas increíbles, observando la ría", destaca Sánchez.

“A Salvaxe” es el alojamiento más independiente, es una tienda de campaña tipo glamping, una experiencia para sentirse “into the wild”. Un espacio único de 20m² con capacidad para cuatro huéspedes y que cuenta con una gran terraza de 50m². “Estamos pensando en hacerle un lavado de cara a “A Salvaxe”, para acercarlo un poco más al resto de las propuestas, nuestra idea es que todo tenga unas características parecidas. Qué te lleves una experiencia diferente, pero que no exista mucha diferencia en la calidad, es decir, que escojas “A Tenda” porque te gustan una serie de cosas, o te decantes por “A Salvaxe” porque te gustan otras, pero que no sea el precio el que te haga elegir”.

"A Salvaxe", otro de los alojamientos. Fotografía desde la terraza. I CEDIDA

Como tercer alojamiento nos encontramos “Gallaecia”, una acogedora casa de piedra con capacidad para cuatro personas. Cuenta con dos habitaciones, una de las cuales está amueblada como dormitorio y la otra como salón. Entre ambas estancias se encuentran la cocina y el baño.

Además, ofrecen alquiler tanto de kayak como de e-bikes, dos maneras completamente diferentes y divertidas para conocer el entorno. “Todo lo que proponemos, es porque lo hemos experimentado, nos ha gustado y nos gustaría que la gente lo viviese. Al final, es una manera de llevarte un recuerdo de la zona, que quizás, si no te lo ofrece nadie, por tu propia cuenta no lo llegarías a hacer. Nosotros les ofrecemos el alquiler de bicicletas eléctricas y compartimos una serie de rutas que hemos hecho nosotros y que son libres de decidir si quieren hacerlas o no. Hay una ruta muy bonita, circular, que sale desde aquí y que llega hasta Ortigueira, y allí, darían vuelta”.

Pablo y Arturo elaboraron un dossier que se pueden encontrar en los alojamientos, donde los huéspedes podrán descubrir los principales puntos de interés de la zona, algunos, más conocidos que otros. Incluyen también, recomendaciones de restaurantes, promoviendo así, que la gente consuma local y que si lo desean, se lleven también una experiencia deportiva, como podría ser las rutas en kayak o en bicicleta, mencionadas anteriormente, o unas clases de surf en “Ortegal Sur Escola”, una escuela de surf que también pertenece a Pablo.