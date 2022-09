Médula: Flores con raíz en Orillamar

Médula, la floristería más colorida y gamberra de A Coruña, la puedes encontrar en el número 35 de la calle Orillamar. Médula nació en el momento en el que Elena Naveiras, su propietaria, finalizó su tratamiento y en el que acabó una fase como florista para comenzar una nueva etapa: “El nombre se lo puse por la enfermedad a la que me tuve que enfrentar, la leucemia. El nombre además, va acompañado de un logo que recuerda a la médula ósea. Para mí no es algo malo, es una etapa de mi vida”, afirma Elena.

El equipo de Médula está formado por Elena Naveiras y Lucía Naveiras, una de sus hermanas. Dos jóvenes muy alegres que entienden el arte floral como “un lugar para la creatividad y un rincón para expresarnos sin ninguna pretensión de ser uno más en el mercado”. Lo que diferencia a Médula del resto de floristerías es que los ramos que elaboran están muy cuidados: “Nuestros ramos no están confeccionados en cinco minutos, y no están hechos en serie, ni por catálogo. Por lo tanto, no te vas a encontrar dos iguales. El colorido y la alegría que nos caracteriza a nosotras se ve reflejada en ellos. Intentamos usar flores diferentes y no repetir. Cada semana hacemos un pedido bastante elaborado, buscando flores nuevas y de precios asequibles para el cliente”, destaca Elena.

El espacio de Médula va también en la misma línea que las flores: “Es un espacio de estilo industrial, lleno de mucho color rosa, con conductos de ventilación en verde y con un toque de amarillo", afirma. En él, además de flores venden piezas de cerámica elaboradas por ceramistas gallegas, todas mujeres; y también macetas elaboradas por ellas mismas .

A mayores de todo esto, Elena imparte talleres de ramos, de ramo y jarrón (cómo adaptar el ramo a un jarrón) y también en otoño y en Navidad, imparte talleres de coronas: "hago talleres aquí y dónde me reclamen. En mis talleres intento que los asistentes se den cuenta de todo lo que implica elaborar un ramo, que no es algo fácil y que tiene una técnica bastante compleja. Aprenden a elaborar por ellos mismos un ramo, un centro o una corona y siempre les explico como conservar bien las flores y les doy otros truquillos".