​Iago de la Campa: “En A Coruña faltan sitios para dar facilidades a los músicos locales”

Iago de la Campa (A Coruña, 1993) nunca sabes por dónde te puede salir. Tanto puede regalarte una frase poética como decirte que va a iniciar un nuevo proyecto hostelero en la ciudad.



El joven escritor coruñés, que cuenta con 147 mil seguidores en Instagram, acaba de inaugurar La Disfrutona del Orzán, “un espacio multicultural para poder recitar poesía, hacer alguna jam session y dar facilidades para que toque la gente de aquí” comenta. El local está ubicado en la calle Don Bosco 5, detrás de los Salesianos.





No es tu primera aventura en el mundo de la hostelería. Primero te hiciste cargo de El patio y ahora te pones al frente de La Disfrutona del Orzán…

Así es. En 2019 me hice cargo de El Patio, que estaba enfocado a disfrutar de una copa a primera hora de la noche. Pero siempre había tenido la idea de hacer algo diferente y de carácter cultural para la ciudad. En A Coruña faltan locales para poder recitar poesía, para bailar con alguna jam session y para dar facilidades a los músicos locales, a la gente de aquí.

¿Le falta vida cultural a A Coruña?

Para nada, pero al final en A Coruña sobreviven los cuatro locales de siempre y su agenda cultural se encuentra saturada, no pueden meter más programación. Esto hace que, por desgracia, muchos artistas coruñeses se queden olvidados.





¿Cómo surgió la idea de embarcarse en una aventura como La Disfrutona del Orzán?

En 2018 hice una gira por toda España junto a unos amigos. Visitamos un montón de salas de conciertos y lo pasamos muy bien. Fue entonces cuando empecé a pensar que mi ciudad, A Coruña, tenía que tener lo mismo. Llegó agosto de 2020 y la idea no se me iba de la cabeza. También me di cuenta de que el proyecto no sería fácil de llevar a cabo. Tienes que conseguir muchos permisos y el local tenía que estar perfectamente insonorizado para no molestar a los vecinos.

¿Qué tiene de especial La Disfrutona del Orzán?

Buscaba algo muy específico. Quería un sitio donde se pudiera colocar un escenario pero en el que, a la vez, no se rompiera el ambiente íntimo para disfrutar de recitales, monólogos o teatro. Al final, me decanté por lo que, en su momento, había sido La Farándula, donde hacían tablaos flamencos. Lo visité en septiembre de 2020, firmamos el contrato en abril de 2021, hace ahora justo un año, y ya nos pusimos manos a la obra.





Y después de muchos quebraderos de cabeza por fin lograste abrir el local… ¿Cómo recuerdas el día de la inauguración?

El día de la inauguración fue espectacular. La reforma que se hizo, para darle un ambiente más parecido al de un club, funcionó muy bien. La intención es que La Disfrutona sea un espacio multiusos donde tengan cabida todas las propuestas de la ciudad. Levantamos la persiana el jueves de Semana Santa y me quedé muy satisfecho. Durante el jueves y el viernes pasaron más de 300 personas por el local.





¿Cuál será la propuesta cultural que ofrecerá La Disfrutona?

Hay muchas bandas, tanto de A Coruña como de fuera, que están contactando con La Disfrutona para poder tocar. Buscamos tener una programación estable. Por ahora, solo abrimos jueves, viernes y sábado pero nos gustaría abrir más días para incluir más programación. En verano, por ejemplo, vamos a tener una sesión dj para que todo el mundo que se encuentre disfrutando de los vinos por la calle San Juan se acerque y vea que tienen una opción diferente de ocio. Al final, bares y sitios en los que pasarlo bien nunca sobran.

Antes que hostelero eres escritor y hoy, 23 de abril, se celebra el Día Internacional del Libro. ¿Qué tal está funcionando tu última novela?





Me voy porque te quiero, que salió en enero, ha tenido muy buena acogida. A la gente le está encantando y ya me están pidiendo una segunda parte. La verdad, no puedo pedir más. Hay que tener en cuenta de dónde venimos. Han sido un par de años en donde todo a nuestro alrededor ha sido complicado. No se celebraban ferias del libro, tampoco firmas…

Eres un escritor bastante prolífero. ¿La pandemia afectó a tus hábitos de escritura?

Por suerte siempre he sido de tener mis horarios. Pero lo que necesitaba, sobre todo, era reencontrarme con la gente de mi barrio. Necesito que vuelva el trato social. Yo escribo de lo que me pasa a mí y a la gente, a mi gente. Necesito volver a sentir a todo el mundo cerca. Al final parece que cuando no tienes giras o recitales estás más desconectado de tus lectores y se pasa mal. Lo más bonito de escribir es tener ese feedback.





¿Tienes algún nuevo proyecto en mente?

A finales de mayo publicaré un nuevo libro de prosa poética de la mano de Mueve tu lengua. Se titulará Hay que ser valientes. La idea es que salga a la venta para presentarlo en la Feria del Libro de Madrid para poder tener el deseado reencuentro con la gente.





¿Qué libros no pueden faltar en la biblioteca de Iago de la Campa?

Me encanta la literatura fantástica. Este año he empezado a leer de nuevo la saga de Harry Potter. Creo que son libros fudamentales. Pero mis libros favoritos son El nombre del viento y El Temor de un hombre sabio, ambos de Patrick Rothfuss.





¿Eres de esas personas a las que le gusta reencontrarse con un libro pasado cierto tiempo?

Sin duda. No importa que ya hayas leído un libro. Por aquel entonces eras otra persona y ahora le encontrarás otros matices. Por eso, libros que había escrito en 2016 como Viajes a Kerguelen o Corazón y tiempo, en 2017, se siguen vendiendo tan bien. Los sentimientos son atemporales y los vivimos de manera diferente.