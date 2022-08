Los domingos de Vicio en la Moom: música, comida, bebida y moda

El domingo 10 de julio arrancaron en la Moom los domingos de Vicio. Un evento que se realizará hasta mediados de septiembre y que combina música, comida, bebida y moda.



La Moom, una discoteca que cuenta con una de las mejores terrazas de la ciudad, acoge cada domingo a artistas locales, que amenizan la tarde mientras se puede visitar el market de moda y complementos, degustar alguno de los platos de Leviatán (@leviatancoruna) y Grupo Chitín (@grupochitin), o disfrutar de una copa contemplando las preciosas vistas de A Coruña.

El stand de Leviatán en la Moom I LARA FONTELA



El pasado domingo, día 21 de agosto, el evento contó con la actuación en directo de Rodrigo Van Heel (@rodrigovanheel) un joven cantautor, que además, es el rostro surfero de una de las campañas que llevó a cabo este año El Ideal Gallego; y con los DJs Javi Lista (@javilista) y Patric (@patpersa).

Las marcas seleccionadas para la edición de este domingo de Vicio fueron: Waves (@wavesltd), Nxebre (@nxbrebrand) y Chriskey (@chriskey.s).

Complementos de la marca Waves, en los domingos de Vicio en la Moom I LARA FONTELA



Waves es una marca de ropa y complementos que nació en Ferrol en el año 2018. Sus creadores son personas jóvenes orgullosas de su lugar de nacimiento, de su gente y de su tierra. Para sus diseños, se inspiran en la sencillez y en los básicos; además, todos sus productos son unisex y cuentan con una gama de productos eco (camisetas y sudaderas). Actualmente, se encuentran trabajando en el lanzamiento de nuevos productos.



“Vendemos a través de la web (https://waves-company.com/) y tenemos algunos puntos de venta físicos donde también se pueden encontrar nuestros productos. Además, participamos en markets como este en Coruña para que la gente pueda conocer la marca. Próximamente estaremos en Cuntis, Coruña y Ferrol. Hablar de Waves es hablar del mar”, afirman.

Ropa de Nxbre, en la edición del pasado domingo I LARA FONTELA

En el caso de Nxebre, la marca nace del compromiso por el cuidado y la conservación de la naturaleza. Manuel y Sofía, sus fundadores, quieren aportar su grano de arena para luchar contra el fenómeno de globalización descontrolado. En cuanto al diseño de sus prendas, apuestan por los básicos. “Nos inspiramos en la sencillez, la fauna y la naturaleza, el mar y la montaña, la vida del norte y el aire puro”, explican.

Algunas prendas de Chriskey, la marca del diseñador Cristian Mariscal I LARA FONTELA



Chriskey (@chriskey.s), la marca del diseñador Cristian Mariscal, nació en 2020 después del confinamiento. El nombre de la firma Chriskey se divide en dos partes: "Chris" sería la primera sílaba, que corresponde al nombre del creador de la marca y "key", la última sílaba de la palabra monkey, mono en inglés, que es el protagonista del logo de la firma y que a su vez, hace referancia al amor por los animales. El rabo del mono forma una ola sobre la que surfea, refiriéndose así a los deportes al aire libre.

Cristian busca aportar nuevos valores a la moda, "entendiendo esta de una manera personal acercándome al público a través de mi universo de ideas", cuenta. El diseñador afirma que "por encima de cualquier tendencia Chriskey es una forma de vida, donde el concepto es la respuesta a las vivencias de un viajero, priorizando en el camino tres pilares fundamentales: la naturaleza, los animales y los deportes al aire libre, aportando información y promoviendo el cuidado tanto medioambiental como el animal".

Lo que le permite a Mariscal vender tanta diversidad de producto en tan poco tiempo es la personalización: "No me centro en una sola colección, si no que ofrezco al cliente la posibilidad de customizar sus propios productos cerando así infinidad de diseños", afirma. Además, Chriskey trabaja su ropa por temporadas: temporada de invierno y temporada de verano, manteniendo ciertas prendas en las dos pero variando los colores para completar el ciclo anual.



Este domingo 28, los responsables de este evento, aseguran que “será algo más especial aunque todavía faltan confirmaciones. Por ahora os podemos contar que estarán los DJs Jorge Saavedra (@jorgesaavedra) y Diego Lamas; que contaremos con los increíbles shows de Pablo Méndez Performances (@pablomendezperformances) y que Chriskey repite en el market”.