La construcción gallega parará por falta de suministros

Diego Vázquez Reino: La construcción parará por falta de materiales







El presidente de Fegacons ha explicado en rueda de prensa que esta parada no es una decisión voluntaria, sino que responde a la incapacidad de seguir trabajando tras haber agotado todo el stock y no poder hacerse con más suministros. "La construcción parará por falta de materiales. Es un mensaje claro y rotundo y la realidad del sector, que no puede ejecutar los contratos en estas condiciones", ha confesado Vázquez. La construcción supone más del 10% del PIB de Galicia y da trabajo a más de 80.000 personas.