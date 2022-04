Bululú, Arenas y Fiandon, las librerías que no te puedes perder en A Coruña

Coruña es una ciudad con cientos de rincones especiales en los que poder perdernos durante horas. Hoy te enseñamos algunas de nuestras librerías favoritas para que puedas disfrutar del día del libro sin salir de la localidad.

Bululú

















La librería Bululú, ubicada en la Calle Real nº9, es un establecimiento que cuenta con todo tipo de libros con “una sección muy amplia de narrativa y novedades e infantil y juvenil; y otra más específica que abarca temas como cocina, fotografía, arte o novela gráfica”, según comenta Paula Sánchez, encargada de la empresa. Consecuentemente, el tipo de cliente de esta tienda también es muy heterogéneo, como reconoce la responsable del negocio. Además, esta describe el perfil del consumidor promedio como una persona que reside en la ciudad, se encuentra de paso, o es un turista, situación que es facilitada por la localización céntrica del recinto. Durante el día de hoy esta entidad facilita un descuento del 10% en los libros de la tienda y encabeza otro tipo de iniciativas, como pintar un mural en la calle con niños - representando sobre esta superficie personajes literarios- y decide vender flores en el establecimiento para continuar con la tradición de regalar una flor durante esta fecha.

Arenas

Arenas, librería que cuenta con dos puntos de venta físicos en la ciudad, en Cantón Pequeño 26 y Avenida de Oza 8, cuenta también con un amplio catálogo de libros y es todo un referente entre los demás establecimientos locales, pues lleva siendo un ejemplo de calidad desde su fundación, en los años 60.

Su fundador, Fernando Arenas, tiene previstas para el día de hoy diversas actividades: firma de autores de diferentes géneros literarios como novela, poesía o ensayo -entre los que se encuentran Iván Fernández Amil (autor de Historias de Galicia que nadie te había contado), Olga Patiño (creadora de Territorio Acoutado) o Eduardo Caamaño (autor de la biografía de Agatha Christie)-, regalo de una novela (entre tres títulos a escoger) por cada compra de un libro o venta de rosas.

Fiandon Libros de Vello

Siguiente parada en nuestra ruta por las librerías más singulares de A Coruña: Fiandon Libros de Vello. Esta tienda de libros de segunda mano, ubicada en la Calle San Roque 11, dispone, de todo tipo de ejemplares de lectura, exceptuando, generalmente enciclopedias, que no tienen salida comercial'', según cuenta el empleado Juan Pazos. El trabajador añade que el local comercial, además, destaca por su variedad de libros de ensayo sobre Galicia, acudiendo muchos clientes en busca de estos volúmenes, específicamente. No obstante, este 23 de abril, el modelo de negocio no facilita la aplicación de ningún descuento: “Al vender libros de segunda mano no tenemos un precio fijo. El valor es un poco más libre según el mercado”.

Novedades de la mano de Hércules de Ediciones

La editorial coruñesa Hércules de Ediciones llega, asimismo, con nuevos lanzamientos estos días, como la nueva novela de Alfonso Eiré, Ausentes -que se presenta el próximo día 26- en la ciudad, El alecrim, de Beatriz Estévez Fontela, Atlántico. El disco de la libertad de Xoel López, de Javier Becerra, o el libro infantil Defectos Monstruosos, de Alberto Hontoria. Tienen venta online en su página web.