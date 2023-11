El arte de elegir una vivienda: factores clave

La elección de una vivienda es un paso trascendental en la vida de una persona, ya sea para establecer un nuevo proyecto vital, comenzar una familia o simplemente buscar un cambio. Este proceso requiere el cuidado de diversos factores que influirán en la calidad de vida.

La ubicación afecta significativamente al valor de la propiedad. Al elegir la situación, es importante tener en cuenta aspectos como la seguridad, la cercanía a servicios y a diversas comodidades -como la proximidad al trabajo, a las escuelas y a las áreas comerciales-.

Decidir entre comprar y alquilar una vivienda es una elección financiera importante. Comprar puede ser una inversión a largo plazo, pero también implica responsabilidades como el mantenimiento y los impuestos. El alquiler, por otro lado, ofrece flexibilidad, pero no genera capital a largo plazo.

El tamaño de la vivienda debe satisfacer las necesidades presentes y futuras. Además, está directamente relacionado con el presupuesto. Las viviendas más grandes tienden a ser más caras, tanto en la compra como en el mantenimiento.

Piso en la Avenida de Finisterre. I OKAM

“En la compra de un inmueble, lo primero que se debe de hacer es definir un presupuesto. Parece obvio, pero no lo es. Una vez definido, las personas que están interesadas en la compra deben reunirse con las entidades bancarias para contar con una financiación preconcedida o saber que pueden optar a ella. En la búsqueda de la vivienda, se deben definir cuáles son las zonas que me interesan y las características de dicho inmueble. Es decir, si quiero dos dormitorios o tres, o si quiero garaje o piscina. Es importante dividir las características en necesarias y en flexibles. A la hora de buscar inmuebles, como profesional me centraría en los portales inmobiliarios y en las inmobiliarias de la zona, para ser los primeros en visitar un inmueble en cuatro exista una nueva oferta que nos pueda encajar”, afirma Alejandro Torres, socio gerente en OKAM Inmobiliaria.

Las instalaciones dentro de la vivienda y en el edificio son importantes y la calificación energética no se debe pasar por alto. Al igual que los electrodomésticos tienen etiquetas de eficiencia, las viviendas también tienen cualificaciones, que darán pistas sobre su eficiencia energética y cómo afectará a los gastos en energía a largo plazo. En un mundo cada vez más consciente del medio ambiente, hay que tener en cuenta si se han implementado prácticas respetuosas con el entorno, como el ahorro de energía y la gestión de residuos.

La nota simple, garantía jurídica de la compra



Elegir la vivienda perfecta implica mucho más que las características físicas de la propiedad en sí. La nota simple es un documento crucial al buscar una vivienda. Proporciona información detallada sobre la situación jurídica de la propiedad. Esto incluye detalles como la identidad del propietario, si hay cargas, hipotecas o limitaciones legales asociadas a la propiedad. Obtener y revisar una nota simple es esencial para asegurar que la vivienda está libre de problemas legales que puedan complicar la compra.