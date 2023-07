Zapatero, en A Coruña: “Esta es la campaña de la verdad; Feijóo debe rectificar y pedir disculpas”

Se hizo esperar veinte minutos más de lo previsto, pero su llegada, a las 18.50 horas, fue recibida a ritmo de ‘Operación Triunfo’ entre vítores, besos y abrazos. El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero reunió este martes a más de 2.000 personas que acudieron a los jardines de Méndez Núñez para dar su apoyo al PSOE a tan solo cinco días de las elecciones generales. El socialista, que ha cobrado especial protagonismo durante esta carrera electoral, hizo un llamamiento, al grito de “a lar urnas, a las urnas”, a votar el domingo, tras lo que calificó como “la campaña de la verdad”, y por ello instó al candidato popular, Alberto Núñez Feijóo, a “rectificar y pedir disculpas”.



“El 23 de julio va a ganar el esfuerzo y va a salir derrotado el juego sucio, así que os pido que sigáis empujando”, dijo. Zapatero, confesó que de lo que más orgulloso está en su vida es de ser “militante del Partido Socialista Obrero Español”. Por esto, explicó que, cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convocó elecciones para el 23 de julio, decidió coger “la mochila” para ir a los “platós de televisión, a las emisoras de radio, a las plazas de los pueblos y a los teatros para “defender la verdad” frente a la campaña de “mentiras”, “de insidias” y de “ataques despiadados” que, en su opinión, lleva a cabo el Partido Popular contra el candidato del PSOE. “Una vez más un presidente socialista sufre un ataque despiadado e injusto”, incidió sobre este tema.



Los derechos de las mujeres, los trabajadores, el colectivo Lgtbiq+ o las pensiones son algunos de los motivos por los que Zapatero defendió la España “de la democracia, justicia social, moderna, justa, abierta y cohesionada socialmente que está llevando a cabo el presidente Sánchez”. Todo ello, recalcó, frente a aquellos que “piensan que cualquier tiempo pasado siempre fue mejor. Por ello, yo quiero vivir viviendo”, añadió.

“¿Dónde está el teletipo?”



Sobre la gestión de Pedro Sánchez, el expresidente del Gobierno ensalzó la defensa de los ERTE, de la sanidad pública, de los empresarios, de los autónomos y de la “sociedad en general” para poner en marcha y con fuerza, durante la crisis derivada de la pandemia, la “España de ahora”. Fue entonces cuando Zapatero advirtió: “Voy a hablar de Feijóo”, despertando la risa de los asistentes al acto. Ironizó con las encuestas que le dan “120, 130. 140 o 150” escaños: “Van a ser 457 escaños y no van a caber en el Congreso”.

Se mostró especialmente crítico con la entrevista concedida por el candidato popular el lunes en TVE: “Pasó que la mentira dura poco y la verdad se abre camino. Y resulta que había dicho lo de la revalorización de las pensiones conforme al IPC en el debate, mucha gente le contestó, pero en la radio lo mantuvo, hasta que lo pilló una periodista y le dijo ‘oiga usted’. Y Feijóo porfió, pero ahora dice que es una inexactitud. Inexactitud, no, faltó a la verdad. Y si quiere rectificar, como le exigió a la periodista en ese tono, lo que tiene que hacer es salir, rectificar, decir ‘me equivoqué y le pido disculpas a la periodista”.



Mencionó también la afirmación de Feijóo de que Pedro Sánchez no había colaborado con la Justicia en el ‘caso Pegasus’, asegurando más tarde que esta información la había leído en un teletipo. “¿Dónde está el teletipo? Que lo saquen, que lo muestren, que lo enseñen. No puede terminar esta campaña sin que veamos el teletipo. Si no hay teletipo llegamos a una conclusión doble: que faltó a la verdad acusando al presidente del Gobierno y faltó a la verdad porque no hay teletipo. Dos en una”, comentó. Advirtiendo de que la derecha “quiere acabar con los derechos de las mujeres”, Zapatero considera que “lo de Vox es un truco para que ellos aparezcan como moderados”.

“Amigos con barco”



A la cita acudieron la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey; el ministro de Sanidad y cabeza de lista por A Coruña al Congreso, José Miñones; y el presidente de la Diputación, Valentín González Formoso. La primera en intervenir fue la regidora, que, tras recordar al recientemente fallecido exportavoz socialista José Manuel Dapena, llamó a las urnas “para votar por los derechos que hace 20 años una generación de españoles consolidó”.



Rey aludió a Feijóo al comentar que algunos populares “tienen amigos con barco para ir a pasear”, en referencia a la fotografía del candidato con el narcotraficante gallego Marcial Dorado. “La gente de bien no es homófoba, ni fascista, ni machista y no miente”, sentenció. Miñones, por su parte, censuró los “ataques” de la derecha contra Sánchez, al que ve víctima de “una campaña de descrédito”.