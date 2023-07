Las reacciones de los partidos coruñeses a los resultados de las elecciones generales

La sede de Sumar en Santiago vivió una jornada de alegría, en la que consiguieron movilizar el voto de más de 175.000 personas en

toda Galicia. Marta Lois, cabeza de lista por Sumar en a provincia consideró que era una “gran satisfacción” y consideró que “asistimos

claramente á etapa do señor Feijóo, asistimos a derrota do señor Feijoo”. Pero además, para Lois, se trata también del inicio de la

derrota de los “herdeiros de Feijóo” en Galicia. Según ella, perdió el miedo y ganó la esperanza. En Madrid, Sumar será determinante

para formar un gobierno progresista, y quiso lanzar un mensaje claro. “Sumar en Galicia vai a ser determinante para un futuro goberno no noso país”; exclamó entre aplausos.

Lois estaba acompañada, entre otros, por Manuel Lago, el número dos de la lista, que había acudido a votar en el colegio de

Adormideras aquella misma mañana y que había predicho un buen resultado. “Son do máis optimista”; había dicho el asesor económico de Yolanda Díaz que destacó que el partido, de reciente creación, había estado sumido en un proceso de movilización intenso de la

ciudadanía, lo que ha permitido que saliera a votar para “defender os seus dereitos”, como trabajadores, como mujer o como

pensionista. “Na medida na que a xente vaia a saír a votar para defender os seus dereitos o resultado vai ser positivos”, aseguró. Los

hechos parecen haber dado la razón.