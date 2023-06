El PP responde a las promesas de diálogo: “Tenemos cuatro años en los que no existió”

Entre los concejales que juraron el cargo se encontraba los cabezas de lista del BNG y del PP, Francisco Jorquera y Miguel Lorenzo, que ahora pasarán a liderar la oposición. Inés Rey mencionó que este mandato, como el anterior sería el del diálogo. Lorenzo, que será el portavoz del grupo municipal más numeroso del hemiciclo municipal (12 concejales, mientras que el PSOE tiene once), lo puso en duda. “Si el mandato del diálogo fue todo lo que hemos vivido estos cuatro años, yo creo que hay una equivocación con lo que debe ser un diálogo serio y, sobre todo institucional”. El portavoz del PP añadió que “estas palabras las repite cuatro años después, pero ahora tenemos una trayectoria de cuatro años en la que ese diálogo no existió”.



En realidad, las primeras palabras del popular fueron para felicitar a Rey sí tenía algo que decir: “Mis primeras palabras tienen que ser para felicitarla “como no puede ser de otra manera” pero recordó que ha sido posible solo gracias a los cuatro votos del BNG. “El bloque ha renunciado a ser alcalde de la ciudad, como se habían comprometido y con esos votos, se hace alcaldesa”.

En cuanto al ‘coruñesismo’ que reivindicó la regidora en su discurso, Lorenzo considera que es un “concepto maravilloso que todos nos sentimos coruñeses y es respetar valores y principios de los coruñeses y pelear por esta ciudad. Me gustó lo que dijo de los barrios, ojalá cumpla esa palabra de atender esa palabra de atender a los barrios, porque fueron los grandes desatendidos de estos últimos cuatro años”.



El color de la mala suerte

Por su parte Jorquera se negó a hacer declaraciones que no tuvieran un tono positivo, dado que el BNG había firmado un acuerdo de investidura con el PSOE y la felicitó. Sí, en cambio, comentó su opinión sobre el vestido de la alcaldesa, de un llamativo color amarillo. “Eu fixen teatro en tempos mozos e o amarelo está asociado a mala sorte. Pero ainda que hai algúns que din que a política é teatro, non é exactamente así. Agardamos que non signifique mala sorte porque non lle desexo o mal a esta cidade”. Abundando sobre el tema, también recordó la famosa canción de The Beatles “Yellow submarine” pero negó, entre risas, que estuviera insinuando que el Gobierno de Inés Rey se va a hundir.



Ya más serio, Jorquera recordó que la alcaldesa había mencionado en su discurso algunos de los puntos de su acuerdo: “O longo de estos catro anos o BNG vai a corresponder a enorme responsabilidade que nos atribuiron os cidadáns traballando por mellorar a cidade. Dende a oposición, pero con una actitude constructiva si se cumplen os términos do acordo de investidura. Desexo que sexa un bo mandato porque iso será bo para os coruñeses”.