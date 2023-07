Pontón, convencida de que el BNG logrará "un grupo gallego fuerte en Madrid"

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, se marcó este sábado como objetivo en las elecciones del 23 de julio darle a Galicia "un grupo gallego fuerte en Madrid para hacer valer los intereses del país ante el Gobierno del Estado".



En su intervención en un encuentro nacional en la precampaña de las elecciones generales celebrado en Santiago de Compostela, Pontón aseguró que "frente a los predicadores del no, el BNG del sí volverá a demostrar que nada es imposible cuando te empuja la fuerza del amor a Galicia".



"Cuando nos decían que no íbamos a ser a alternativa al PP, demostramos que sí, y hoy el BNG está más cerca que nunca de llegar a la Presidencia; cuando nos decían que no íbamos a ser la fuerza que más subiera en las municipales, demostramos que sí, y cando nos decían que no íbamos a hacer historia en Santiago, demostramos que sí, y ahí tenemos a la alcaldesa Goretti Sanmartín en la capital del país", argumentó.



La líder nacionalista subrayó lo mucho que Galicia se juega en la cita con las urnas y se dirigió a todas las personas "quieren" a su tierra para decirles que "no es el momento de votar por el mal menor, ni por miedo; al contrario, le pido a todos los gallegos y a las gallegas que el 23J voten con ilusión y con esperanza por un grupo gallego fuerte, que voten para hacer respetar Galicia en Madrid, sabiendo que el BNG no les va a fallar".



Para Ana Pontón, "no serán las fuerzas estatales, que dicen una cosa aquí y la contraria en el Congreso, las que defiendan un tren del siglo XXI, la tarifa eléctrica gallega; inversiones justas o más juzgados de violencia de género; porque actúan como sucursales de Génova y Ferraz". Por eso, argumentó, un solo diputado del BNG, Néstor Rego, "fue más útil que los 22 restantes logrando una rebaja histórica en los peajes de la AP-9".



"Un grupo gallego fuerte como tienen vascos y catalanes, no para conseguir privilegios -dijo-, sino para conseguir un trato justo y digno para los gallegos y las gallegas, a los que prometió que el BNG "no les va a fallar ni en la defensa de Galicia, ni en la defensa de los derechos y de las libertades".



En la convención nacional celebrada esta tarde en Santiago también intervinieron las personas que lideran las candidaturas a la Cámara baja.



Néstor Rego, cabeza de lista por A Coruña, indicó que "no hubo cuestión importante para el país que no fuera trasladada al Congreso", mientras Daniel Castro, cabeza de cartel por Lugo, hizo un llamamiento a los jóvenes. "Tenemos que ser ese punto extra, ese acelerón que llene las urnas de votos BNG", afirmó.



La número uno por Ourense, Noa Presas, subrayó la capacidad del Bloque "para hacer de lo imposible lo posible", y auguró un grupo gallego fuerte "en el que Ourense también va a estar". Carme da Silva, que lidera la candidatura por Pontevedra, puso el acento "en la necesidad de tener fe en nuestro pueblo, confianza en nuestras posibilidades y dignidad nacional", y llamó a derrotar "al centralismo asfixiante con más BNG en Madrid".