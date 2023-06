Manuel Ferreirós no abandona la política coruñesa y da vida a un nuevo proyecto: Equilibrium

La vida continúa después del 28-M. Pese a no lograr representación en la corporación municipal y quedarse muy lejos de su objetivo, el candidato por Unidade Local, Manuel Ferreirós, avanza hacia un nuevo proyecto: Equilibrium. “Hay que darle validez fiscal y hacer un estudio económico, pero se trata de un partido de centro para intentar mejorar la ciudad todos juntos”, explica.

Tras lo que denomina un “despropósito” –en las municipales logró 222 votos–, Ferreirós se armará de experiencia y partirá de cero, con la misma ilusión, para prepararse bien para el 2027. “Volveré a presentarme a las elecciones y durante estos cuatro años trasladaré al Ayuntamiento las quejas y necesidades de los ciudadanos”.



Considera que cambiar la ciudad “está en nuestra mano” y por ello busca un “equilibrio”. “Es nuestra palabra clave porque no importa la ideología, lo importante es que la balanza de equilibre y no llevarlo a los extremos. Somos personas, podemos ponernos de acuerdo”, añade. Sobre los resultados de las municipales en A Coruña destaca, especialmente, la abstención. “Deja claro que hay un desdén y que la gente no vota porque piensa que no va a cambiar nada, pero yo les digo que podemos cambiar el mundo y nuestro bienestar”, señala. El proyecto de Equilibrium compartirá sentimiento con las propuestas de Unidade Local. El metro interurbano y que la urbe sea la capital europea del surf siguen en la mente de Ferreirós.