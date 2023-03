Marta Ortega: "No queremos ser rápidos, sino ágiles y flexibles; ni grandes, sino relevantes"

La presidenta no ejecutiva de Inditex, Marta Ortega, ha cumplido su primer año al frente de la compañía fundada por su padre, Amancio Ortega, con unos beneficios, ventas y dividendos históricos, y de la que resalta el trabajo en equipo, la humildad y la ambición para hacer "avanzar una empresa que no cambia en lo esencial, pero que evoluciona constantemente".



"No queremos ser rápidos, sino ágiles y flexibles; no queremos ser grandes, sino relevantes. Queremos ser agentes de cambio y aspiramos a liderar la transformación de nuestra industria, a que nuestro impacto sea positivo en todos los ámbitos", señala Ortega en un mensaje incluido en la memoria anual de la firma.



La presidenta no ejecutiva de la firma gallega subraya que la fortaleza de Inditex, su capacidad para enfrentarse a cualquier reto, incluso en los escenarios más difíciles, está "en los miles de personas que forman parte de esta empresa y que ponen todo su esfuerzo, su creatividad y su ilusión en hacer Inditex cada día mejor".



"El año 2022, en el que he tenido el honor de asumir la presidencia no ejecutiva del grupo, ha sido un buen ejemplo de ello. Gracias a la magia de esta empresa, la que pone en sus tareas este equipo que reúne tanto talento y dedicación, hemos completado de forma muy positiva un ejercicio en un contexto incierto y complejo", señala la presidenta no ejecutiva de Inditex.



En su opinión, inconformismo, pasión por las cosas bien hechas y la continua exigencia de mejorar son la esencia del grupo textil.



"En nuestras tiendas, en las áreas comerciales y de diseño de nuestras marcas, en los centros logísticos o de producción y en los departamentos corporativos, esa magia explica nuestros logros y es la garantía de nuestra trayectoria futura", subraya.



Ortega destaca que el modelo de la compañía gira alrededor del diseño y del producto, de la calidad de su relación con el cliente y de su responsabilidad hacia el entorno.



"La confianza que clientes de todo el mundo que visitan nuestras tiendas físicas y nuestras plataformas digitales ponen en nuestras marcas y nuestros productos nos impulsa en estos objetivos. Los logros y los avances en todas las áreas de un ejercicio como el de 2022 nos animan a continuar trabajando con la misma ilusión de siempre, con la misma ambición y determinación. La moda es nuestra pasión y nuestra contribución es ofrecer cada día más creatividad y calidad con la mayor responsabilidad", añade.