La factura de la electricidad de agosto será la más alta desde febrero de 2023

La factura eléctrica para un consumidor acogido a la tarifa regulada o Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) de agosto será la más alta desde febrero de 2023, después de que este mes el precio mensual de la luz en el mercado mayorista haya sido el más caro en casi un año.



Según el simulador de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el recibo de un usuario con una potencia de 4,4 kilovatios (kW) y un consumo mensual de 60 kilovatios hora (KWh) en horario punta, 70 KWh en llano y 120 KWh en valle, será de 57,19 euros, el más alto de 2024, superando al de enero.



Además, la factura de la luz de este mes de agosto es superior en un 9,62 % al de julio y un 3,75 % más caro que el de agosto de 2023, aunque en este último caso se aplicaba un IVA del 5 % para paliar el encarecimiento de la luz por la crisis energética, que decayó al finalizar el año para pasar a ser del 10 %.

También han desaparecido los descuentos sobre otros impuestos, como el impuesto especial sobre la electricidad, que estuvo hasta finales de 2023 en el 0,5 % y ha ido recuperándose gradualmente.



Para encontrarse una factura más alta que la de este mes de agosto hay que remontarse a febrero de 2023, en que su importe para ese consumidor medio fue de 64,88 euros, un 11,85 % más que ahora.



Además, estará un 42,57 % por debajo de los históricos niveles de julio de 2022, cuando alcanzó los 99,59 euros en plena crisis energética tras la invasión rusa de Ucrania.



En agosto, el precio medio de la electricidad en el mercado mayorista, una de las referencias para los consumidores con tarifa regulada, ha rebasado los 90 euros/megavatio hora (MWh) y se ha convertido en el mes más caro en casi un año.



Ello hará que se siga aplicando el IVA reducido del 10 %, al no superar los 45 euros/MWh, que haría que pasara, como ya ocurrió en marzo, abril, mayo y junio al 20 %.



El precio del megavatio hora ha sido en agosto de 91,05 euros, un 26 % superior al de julio, que, hasta ahora, era el segundo mes del presente ejercicio -tras enero- con la luz más cara.



En el inicio de septiembre, el precio de la luz en el mercado mayorista diario no da muestras de relajación y para mañana 1 de septiembre, que, además, es domingo (un día de precios más barato por la demanda más baja derivada de una menor actividad), roza los 100 euros/MWh y se sitúa en 99,64 euros/MWh, sólo un 14,5 % por debajo de hoy, sábado, en que el precio es de 116,61 euros/MWh.



Según los datos del Operador del Mercado Ibérico de Electricidad (OMIE), el precio más alto se registrará entre las 22:00 y 23:00 horas, en que alcanzará los 141,74 euros/MWh, y el más bajo entre las 17:00 y las 18:00 horas, con 28,98 euros/MWh.



Pese a las tormentas con rachas de viento y lluvias localizadas en algunas zonas del país, la producción renovable para hoy no es alta, y la eólica sólo representa el 10 % del total y la solar fotovoltaica el 25 %.

La energía nuclear lidera este sábado la generación eléctrica, con 165 gigavatios hora (GWh); seguida de la solar, con 148 GWh; mientras que los ciclos combinados, los más caros al utilizar gas y que son la tecnología de respaldo cuando no hay generación renovable o no es suficiente, ocupan la tercera posición, con 134 GWh; aunque la eólica se sitúa muy cerca, con 131 GWh.



El precio mayorista de la electricidad para mañana, domingo, en España estará muy por encima del de Francia y Alemania, donde será de media de 61,54 euros/MWh y de 61,65 euros/MWh, respectivamente; y se quedará por debajo, como es habitual, del de Italia, en que alcanzará los 121,12 euros/MWh.