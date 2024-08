La Escuela de Carretilleras de Coca-Cola forma a casi medio centenar de mujeres

La última de edición de la Escuela de Carretilleras ha formado a 44 mujeres de toda España, que han realizado sus prácticas en los centros logísticos de Coca-Cola Europacific Partners (CCEP), entre ellos el de A Coruña.



Escuela de Carretilleras es un proyecto creado en 2022 en colaboración con Cruz Roja Empleo y que CCEP enmarca en la GIRA Mujeres, una iniciativa para favorecer la empleabilidad y competitividad laboral de los jóvenes.



Así, tras superar con éxito una formación de 30 horas, las participantes recibieron la certificación Norma UME 58452, el carné para manejo de carretilla de cuatro palas. Esta constituye el primer paso para abrirse camino en una industria con alta empleabilidad y que en la actualidad cuenta con muy poca representación femenina, destaca Coca-Cola en un comunicadol.



Dos participantes que han prolongado sus prácticas en la planta que CCEP tiene en Piadela (Betanzos) son el ejemplo perfecto. Ana Belén Fernández nunca se había planteado esta actividad laboral, mientras que Lygia Rodrigues había completado previamente un curso de organización y gestión de almacenes y buscaba abrirse camino en el sector de la logística adquiriendo nuevas competencias. “Vi que sería necesaria la formación de carretillera para aumentar mis posibilidades de inserción en el mercado laboral de la logística”, asegura.

Fomentar la igualdad

El proyecto Escuela de Carretilleras da respuesta a la preocupación de Coca-Cola Europacific Partners por "fomentar la igualdad, la inclusión y el desarrollo económico" de las comunidades en que tiene presencia. En este caso, lo hace integrando a más mujeres en el sector de la logística.

Lygia Rodrigues y Ana Belén Fernández han podido completar su aprendizaje en un entorno de trabajo real mediante prácticas remuneradas en la planta que Coca-Cola Europacific Partners tiene en Piadela, Betanzos. A través del equipo de GIRA, el personal de Coca-Cola ha estado involucrado en todas las fases del proceso, desde la selección de participantes, hasta el final de las prácticas remuneradas, conscientes de que la labor de acompañamiento es fundamental. “Desde el primer momento me he sentido como una más. Han sido muy buenos compañeros, me ayudan cuando algo no me sale como quiero y me dan un montón de consejos”, cuenta Fernández.

Como parte del programa de Escuela de Carretilleras, ambas han podido conocer de primera mano el día a día de lo que podría ser su futuro entorno de trabajo. La experiencia de Rodrigues ha sido similar en cuanto a la relación con los compañeros y la forma en que las han recibido. “Estoy muy agradecida, tienen un equipo estupendo”, afirma. La participante confiesa que antes de comenzar le preocupaba sentir vergüenza al no saber realizar alguna nueva labor, pero sus compañeros de CCEP rápidamente aplacaron sus miedos. "Me hicieron sentir cómoda y tranquila, ayudando en todo lo que fuera posible”, asegura.

La formación ofertada va más allá de las aptitudes prácticas y técnicas, ya que busca tener impacto en ellas tanto como profesionales como a nivel personal, destaca Coca-Cola. "Estoy muy feliz de haber participado en esa formación. Pude demostrarme a mí misma mi potencial y que puedo gestionar la responsabilidad suficiente como para ejercer este trabajo, superando mis miedos”, aseguró Rodrigues. Fernández, que también asegura querer continuar su trayectoria profesional en este sector, la describe como “100% recomendable”.

Abrir el camino

Coca-Cola Europacific Partners desarrolla distintas iniciativas de capacitación laboral destinadas a dotar a las mujeres de las herramientas que necesitan para potenciar su competitividad. "La Escuela de Carretilleras ayuda a allanar el camino de aquellas que quieren trabajar en el mundo de la logística, un sector, hasta ahora, predominantemente masculino", afirman desde CCEP.

La falta de referentes puede frenar a muchas mujeres a la hora de explorar determinados caminos profesionales. “Como me ha pasado a mí, seguramente hay cantidad de mujeres que no se atreven o no conocen”, afirma Fernández. Rodrigues se muestra de acuerdo con su compañera. “Debería ser una prioridad en todas las empresas y en todos los sectores, nadie nació aprendido y una profesión se te puede dar mejor que otra, pero para saberlo debes poder probar”, afirmó.

Las dos participantes han querido mandar un mensaje a todas las mujeres que sienten interés por trabajos como el que ellas han probado en la cadena de suministro y que no se atreven a explorar ese deseo. "Enfrenta tus miedos, supera tus vergüenzas. Digan lo que digan, tú sigue", las anima Rodrigues. El consejo de Ana Belén sigue la misma línea: “Que se animen, que prueben. A mí me ha pasado, pensaba que no podría porque me ha costado un poco, pero merece la pena considerarlo y seguramente les va a encantar”.