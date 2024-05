O encontro de Sober apuesta por la defensa del rural "en el nuevo futuro de Galicia y de Europa"

Este jueves se inició O encontro de Sober, un nuevo foro económico organizado desde A Coruña por Cesuga (Centro de Estudios Superiores Universitarios de Galicia), con el apoyo de la Xunta de Galicia.



La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, inauguró la primera jornada, en la que destacó que “este tipo de espazos permiten avanzar á industria e á sociedade, xa que o rural de Galicia é máis do 95% do territorio, supón un 8% do PIB galego e preto de 100.000 postos de traballo”. Gómez indicó que desde la Xunta se seguirá apostando por la recuperación de tierra agraria y la reestructuración parcelaria como palancas de movilización y despegue socieconómico, además de potenciar la Lei de Calidade Alimentaria y la profesionalización de los distintivos de calidad.



En el acto también intervino Venancio Salcines, presidente del Consejo Rector de Cesuga, quien manifestó que “el nuevo futuro de Galicia y de Europa pasa por el rural, y no se construye esa agenda si no se hace este proceso de diálogo, en el que reivindicar el papel del rural en la sociedad civil”. Cerraron la apertura Isabel Rodríguez, subdelegada del Gobierno en Lugo; Pablo Rivera, responsable del Área de Promoción Económica e Social de la Deputación de Lugo; Raquel Arias, concejala de Sober; y Eduardo Valín, presidente de la Confederación de Empresarios de Lugo (CEL).



Tras la inauguración se abrió una carpa patrocinada por la Axencia Galega da Calidade Alimentaria (AGACAL) y de Galicia Calidade en la que una docena de empresas del sector agroalimentario promocionaron sus productos -desde quesos y vinos a carnes, helados y repostería- con denominación de origen, indicación geográfica protegida, agricultura ecológica y artesanía alimentaria.



En la primera de las mesas redondas se habló del futuro del emprendimiento en el rural con representantes de la Fundación Santa Bárbara, la Fundación CEL, la Confederación de Empresarios de Ourense, la Asociación de Empresarias Rurais y los Polos de Emprendemento que gestiona la Fundación Venancio Salcines. En la mesa valoraron como medidas potenciar una cadena de valor corta para reducir la huella de carbono, impulsar programas de ayuda a empresas para implantarse en el rural -como Conecta Lugo o Conecta Ourense- y una formación adecuada a la realidad que demanda el mercado, para así generar la mano de obra cualificada que facilite la viabilidad de proyectos y, en fin último, fije la población.



Cerró la mañana una ponencia de José González Vázquez, conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, quien detalló los retos y oportunidades de empleo en el rural gallego. El conselleiro destacó que en el pasado mes de abril se registraron los datos de paro más bajos en Galicia desde que existen registros y que, a su vez, se alcanzó el número más alto de personas en activo desde el año 2009. Además, subrayó el refuerzo de las oficinas de empleo y la orientación hacia profesiones demandadas por el mercado, así como la Estratexia Galicia Retorna 2023-2026, que permite a profesionales cualificados emigrados su reincorporación laboral a la comunidad.



Durante la tarde se celebraron mesas sobre la situación del sector lácteo y agroalimentario de Galicia, un debate sobre la industria como foco de impacto positivo en el rural, píldoras informativas sobra las reservas de la bioesfera, la gestión del talento en el rural gallego y el valor del origen de los productos y su influencia en el desarrollo rural. Además, se presentó la colección de cuatro libros "Madeira-Madera-Wood", editada por CESUGA y cofinanciada por XERA, donde se exponen los resultados de las actividades formativas realizadas en el Grado de Arquitectura de CESUGA para mejorar el conocimiento del uso de la madera estructural. Las dos últimas mesas del día se focalizaron en el sector vitivinícola y en las políticas de emprendimiento.

Programa de la última jornada de O encontro de Sober

Este viernes tendrá lugar la última jornada a partir de las 9:30h para tratar los siguientes temas: las sinergias entre masa forestal, industria y energías renovables, la situación del sector cárnico, las amenazas para el desarrollo económico y las alianzas empresariales en el rural, opciones de financiación y las nuevas cadenas de valor gracias a la actividad de la minería sostenible.



La gestión forestal sostenible ocupará el debate de la primera mesa, que será moderada por María Carmen Gayoso Monte y contará con la participación de Jordi Aguiló Jubierre, director general de ENCE; Gonzalo Anguita, director ejecutivo de FSC España, y Jacobo Feijoo Lamas, presidente de la Asociación Sectorial Forestal Galega (Asefoga).



A continuación, se tratarán las amenazas para el desarrollo económico en el rural a través de un debate moderado por María Bastida, profesora de Organización de Empresas de la USC. En él intervendrán Francisco Conde López, portavoz de Industria del Grupo Parlamentario del PP y presidente de la Comisión Mixta de la Unión Europea en el Congreso; Antonio Lamas Carral, responsable de AgroSeguros Mapfre; Jesús Quintá García, gerente de Alibós Galicia y presidente de la IXP Castaña de Galicia, y Miguel Vázquez Taín, presidente del Consello Galego de Economistas.



Julián Rodríguez, director de Economía Digital Galicia, moderará la mesa sobre la oportunidad histórica que suponen las energías renovables para Galicia. En ella debatirán Víctor Ledo Suárez, secretario xeral de CC.OO. de Industria de Galicia; Francisco Silva Castaño, delegado de Iberdrola Galicia, y Nicolás Vázquez Iglesias, secretario xeral de Industria.



La penúltima mesa de la mañana se focalizará en el papel de la minería sostenible en el desarrollo del rural. Pablo Núñez Fernández, delegado en Galicia del Colegio Oficial de Geólogos, será el encargado de moderar a los ponentes: Fernando Díaz Riopa, director técnico de Cobre San Rafael; Isidro Diego Álvarez, profesor titular del Área de Explotación de Minas de la Universidad de Oviedo, y Pablo Fernández Vila, director xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais.



Las alianzas asociativas en el rural serán objeto de la última mesa de la mañana, moderada por Ana Peón Piñeiro, periodista y miembro del Consejo de Administración de la CRTVG. Plantearán sus propuestas al respecto María Calvo Carvajal, presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE); Juan María Vallejo Fernández, presidente de la Federación Leonesa de Empresarios, y Juan Manuel Vieites Baptista de Sousa, presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia.



Cerrará la mañana una ponencia sobre financiación en el agro, a cargo de Rocío Pazos Toba, directora territorial de Banco Santander Galicia.



Durante la tarde se hablará de la competitividad de la industria cárnica gallega en una mesa moderada por Miguel Fernández Rodríguez, director gerente del Centro Tecnolóxico de Carne, y en la que expondrán su visión Jorge Eiroa López, director de compras de Grupo Vegalsa Eroski; Jesús González Vázquez, presidente del Consello Regulador da Indicación Xeográfica Protexida Ternera Gallega; Secundino Grobas Mosquera, director general de Novafrigsa, y Santiago Rego Teijeiro, presidente de la Asociación de Gandeiros da Suprema.



La recuperación, desarrollo y emprendimiento en el ámbito rural será eje temático de una mesa moderada por Juan Martín Rodríguez, profesor de Cesuga y coordinador de Rede de Viveiros Industriais. En ella expondrán sus análisis Margarita Ardao Rodríguez, directora xeral de Estratexia Industrial e Solo Empresarial; Carlos Ares Fernández, responsable del área de cooperativismo y lácteos de AGACA; Pablo Fernández López, secretario xeral de Emprego e Relacións Laborais; Elio López García, director general y cofundador de Innogando, e Inés Santé Riveira, directora de la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (AGADER).



Por último, la madera como material constructivo será objeto de una reflexión conjunta que moderará Tomás Valente Lloves, profesor de Arquitectura de CESUGA, y que contará con las aportaciones de Silvia Blanco Agüeira, directora del Grado de Arquitectura de CESUGA; José Carballo García, presidente de la Fundación ARUME, y Daniel Hermosilla Hermida, consejero delegado de Grupo RODIÑAS y vicepresidente de la Fundación Galicia Constrúe.



La clausura de O encontro de Sober correrá a cargo de María Jesús Lorenzana Somoza, conselleira de Economía e Industria, que estará acompañada por Miriam Gómez Barreiro, coordinadora del programa del evento; Venancio Salcines Cristal, presidente del Consejo Rector de CESUGA, y Luis Fernández Guitián, alcalde de Sober.