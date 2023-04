Las cuentas de Abanca recogieron pérdidas por 60,5 millones de Nueva Pescanova

Las cuentas de Abanca recogieron un resultado del ejercicio de Nueva Pescanova a cierre de 2022 con pérdidas por valor de casi 60,5 millones de euros.



En cualquier caso, esta cifra se corresponde con los nueve primeros meses del ejercicio fiscal de la compañía, puesto que este va de marzo a marzo.



Abanca remitió hoy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sus cuentas anuales consolidadas auditadas correspondientes al ejercicio 2022. En junio de 2021, la entidad financiera adquirió un paquete de acciones del 0,28% de participación de la sociedad y pasó a controlar el 97,76% de Nueva Pescanova.

Participación

En la fecha de formulación de estas cuentas, indica que se encuentra en un proceso “activo” de negociación para la entrada de un nuevo socio.



Hace una semana, el banco confirmó que llegó a un acuerdo para entrar en una fase de negociaciones exclusivas con el grupo canadiense Cooke para la venta del 80% de la participación total del banco en Nueva Pescanova.



La empresa canadiense dijo que espera que en las próximas semanas avance la negociación con el banco español y se llegue a un acuerdo para la adquisición de una mayoría accionarial en la empresa pesquera.



La directora de relaciones públicas de Cooke Inc., Claire Ryan, señaló que “en las próximas semanas, Cooke Inc. y Abanca avanzarán el proceso de negociación con el objetivo de alcanzar un acuerdo”. Ryan añadió que la empresa canadiense no realizará más comentarios por el momento sobre la negociación.



La decisión de Abanca dejó así a un lado a otras dos empresas que eran candidatas: la estadounidense Red Chambers y la gallega Iberconsa. La operación valora Nueva Pescanova en unos 800 millones de euros.