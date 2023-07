Abanca lanza una recompra en efectivo de las preferentes emitidas por 250 millones de euros en 2018

Abanca ha lanzado este miércoles una recompra en efectivo de las participaciones preferentes que emitió por 250 millones de euros en 2018, según ha informado a través de un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).



Además, ha informado de una nueva emisión de 'CoCos' con un importe agregado de 250 millones de euros.



El motivo de la oferta y de la emisión de nuevas participaciones preferentes es, entre otros, el gestionar de manera eficiente su posición de capital nivel 1 (tier 1 capital) de Abanca, mejorar el perfil de su deuda y optimizar su gasto de interés futuro.



Además, la oferta también proveerá liquidez a aquellos tenedores de participaciones preferentes cuyas participaciones sean aceptadas por Abanca.



En la recompra, cada tenedor de las participaciones preferentes podrá ofrecerlas a la entidad entre el 5 y el 11 de julio, si bien Abanca puede extender, retirar o terminar la recompra cuando estime oportuno.



El precio que la entidad pagará por las participaciones preferentes en la recompra será igual al 100% del importe de principal de las mismas, siendo este de 200.000 euros. Además, Abanca tiene intención de pagar un importe equivalente a cualquier remuneración devengada y no pagada por esta emisión hasta la fecha de liquidación, no incluida, que prevé que no sea posterior al 14 de julio.



Estas participaciones preferentes recompradas por Abanca será amortizadas. Las participaciones que no hayan sido válidamente ofertadas y aceptadas para su recompra permanecerán en circulación después de la fecha de liquidación.



Abanca tiene intención de realizar una nueva emisión de 'CoCos' por 250 millones de euros, con un importe nominal cada participación de 200.000 euros. Señala asimismo que la recompra por parte de Abanca de las participaciones preferentes está sujeta, entre otros, al desembolso de la emisión de las nuevas participaciones.



La capacidad del banco para realizar esta nueva emisión dependerá, en parte, de las condiciones de mercado. Además, Abanca podrá decidir no proceder con la emisión por cualquier motivo.

La fijación del precio de la nueva emisión de 'CoCos' se espera que tenga lugar antes del 11 de julio de 2023.