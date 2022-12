La XIII San Silvestre Coruña amplía el cupo de inscripción de las pruebas infantiles

La San Silvestre Coruña amplía el cupo de participantes en las categorías infantiles, que ya se encuentran agotadas. La prueba absoluta, que tendrá su salida a las 16.45 horas, acepta corredores y corredoras a partir de once años pero para menores de diez años se celebrará a partir de las 16.00 horas, en circuito cerrado, con dos categorías: Infantil A, con un recorrido de 500 metros para participantes de 7 y 8 años, e infantil B, de un kilómetro, para 9 y 10 años.

La carrera, a la que ya se han anotado más de 3.000 personas, mantiene abiertas las inscripciones. Quienes quieran sumarse el próximo 31 de diciembre a la que será ya su decimotercera edición pueden anotarse a través de la página web www.sansilvestrecoruna.com o www.championchipnorte.com o mediante la app gratuita de la carrera. Quienes prefieran inscribirse de forma presencial, pueden hacerlo en El Corte Inglés de Ramón y Cajal de 10.00 a 22.00 horas.

La San Silvestre Coruña saldrá el 31 de diciembre de O Parrote y discurrirá por la Marina hasta Juana de Vega y luego por el Paseo Marítimo para regresar de nuevo a O Parrote. Para quienes no puedan participar de forma presencial, continúan los retos virtuales iniciados en 2020 en la app, como las diversas etapas del Camino Inglés.

Plazo de inscripción

El plazo de inscripción estará abierto hasta el día 21 de diciembre entre quienes lo hagan de manera presencial y hasta las 23:59 horas del 26 de diciembre o hasta que se agoten los dorsales.

El coste de la inscripción será de 10 euros (12 para quienes no posean chip en propiedad) en la prueba absoluta y de cinco euros en las pruebas infantiles, que no serán cronometradas y no necesitan chip.

Vertiente solidaria

Al igual que en años anteriores, la prueba mantiene su carácter solidario, con el apoyo a dos proyectos. Por un lado, se recogen alimentos para la Cocina Económica, (con puntos de recogida durante la entrega de dorsales y el mismo día de la carrera), pero también colabora con el proyecto Reyes Magos de Verdad, en el que se recogen cartas de niños y mayores para que quienes deseen colaborar puedan convertirse en pajes de Sus Majestades de Oriente para llevar regalos y sonrisas a quienes más lo necesitan. Quienes deseen colaborar pueden hacerlo apuntándose en la página web www.reyesmagosdeverdad.org.

Además, en su intención de ser una carrera integradora, la San Silvestre Coruña dispone de “dorsales solidarios” de apoyo a los corredores y corredoras con capacidades especiales que lo necesiten.

Categorías

En la San Silvestre Coruña hay diez categorías deportivas, divididas en dos infantiles, dos juveniles y cinco absolutas, entre las que se incluye la de marcha nórdica. También hay dos premios al mejor disfraz, individual y colectivo.

La XIII San Silvestre está organizada por Club Rialto, con la colaboración del Ayuntamiento de A Coruña.