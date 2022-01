Víctor Cea: “El Depor no permite que flojees; te penaliza”

Víctor Cea, entrenador del Talavera, destacó el potencial del Deportivo y lo que supone para su equipo coincidir en la misma categoría que todo un campeón de Liga.





El técnico se congratuló de que el protocolo Covid esté dando resultado en su club. “El año pasado fue un éxito absoluto, tuvimos muy poquitos casos y se ha potenciado este año para protegernos lo máximo posible, tener mejor salud y el número mayor posible de jugadores disponible”, comentó en su comparecencia semanal.





En ella valoró la situación de Ernest Forgas, que se entrena con el equipo. “Es un delantero con una trayectoria importante, capacidades importantes, la temporada pasada intentamos incorporarlo pero fue imposible, y es un jugador que nos complementa la parte de arriba, donde sentíamos que necesitábamos un futbolista más, es un jugador con facilidad para el gol, se mueve muy bien en el área, con facilidad para el gol, que se asocia y es una gran oportunidad tener un futbolista como él en el Talavera y habla muy bien de este proyecto tener jugadores de este perfil”, advirtió.





El técnico reconoció que deben sentirse “muy privilegiados” al enfrentarse “a un equipo como el Deportivo”.





“No es un hecho puntual como el que vivimos no hace demasiado contra el Betis, sino que estamos compitiendo en la misma liga que el Deportivo. No sé si llegaba a ser mayor de edad o rondaba eso cuando el Deportivo peleaba la Champions y la Liga. Es para sentirnos muy orgullosos de este equipo, tenemos que igualar las fuerzas contra trasatlánticos de este calado, porque la distancia entre los dos clubes es muy grande, nuestro aliciente y reto es reducir esa distancia en cuanto a club y estructura y proyecto. Somos un club humilde, pero con personas que trabajan de sol a sol, que vamos dando pasitos y lo importante es que sean firmes”, dijo.





Para su rival, elogios por la confección de la plantilla: “Probablemente sea el presupuesto más grande de la Primera RFEF, eso no implica tener la mejor plantilla, pero para mí sí tiene una de las mejores de la categoría, es muy completa, muy capaz y muy complementaria, que le permite ser muy versátil en su juego y a pesar de tener una baja, dos o tres, tiene jugadores de más categoría que pueden utilizar”.





Advirtió de “lo estable que es” el Depor. “Aunque le domines no se va a desorganizar, desestabilizar o regalar el partido. No te permite que tú flojees porque te lo penaliza mucho. A nivel de concentración, de consistencia en tu juego, te va a requerir una continuidad absoluta. En el momento en que no la tengas te

lo va a penalizar”, afirmó.





“Como todos los equipos tiene deficiencias, dentro de lo que somos le podemos hacer daño en ataque posicional y transiciones, también a balón parado. Ellos tienen mucha facilidad para el gol, diferentes registros, no le hace falta un gran partido para conseguirlo. Siento que mi equipo está preparado”, zanjó.