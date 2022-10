Riazor, en el ‘top ten’ de estadios con más asistencia

“Es una pasada, esto no tiene ningún tipo de comparación, ya no en la categoría, sino que en España tú quitas a cuatro o cinco aficiones y no ves esto. Si somos capaces de conectarnos con ellos y hacer una buena comunión, esto es imparable”. Así se expresaba Óscar Cano al término del partido ante el Linares Deportivo, su estreno con victoria en el banquillo blanquiazul al referirse a la caldera que fue el Abanca Riazor.



Un estadio que sorprende a propios y extraños y que el fin de semana se coló entre los diez campos, entre Primera, Segunda y Primera Federación con más asistencia, con 15.442 espectadores, según datos recogidos por la web @gradabPro.

El feudo blanquiazul solo fue superado por el Santiago Bernábeu, que albergó el ‘Clásico’ ante el Barcelona, con más de 60.000 espectadores, San Mamés, el Benito Villamarín, Mestalla, el RCD Stadium y la Romareda, ya en Segunda.

De otra categoría

La afluencia del estadio coruñés adelantó este fin de semana a campos de Primera como Balaídos (13.101), Vallecas (13.076) o La Cerámica (9.699). El primer estadio de la Primera Federación que aparece es el Nuevo Arcángel, con 11.487 espectadores.



Una fidelidad de la hinchada al Deportivo que quedó latente incluso en el partido entre semana en el que los coruñeses se midieron al Talavera, un miércoles con 12.360 espectadores. El día en el que las gradas del campo blanquiazul estuvieron más pobladas fue el 18 de septiembre, cuando el Deportivo se enfrentó al Pontevedra. Este curso, además, el club puede presumir de haber vuelto a pulverizar todos los registros, al contar en la actualidad con más de 23.000 socios, récord de la categoría y que mejora sus números de años anteriores, incluso cuando el club competía en el fútbol profesional.



A pesar de que el Deportivo suma este curso su tercer año en Primera Federación el compromiso de su hinchada sigue estando ahí. El apoyo no solo está en la grada y cuando los coruñeses ejercen como locales. A domicilio el Depor se ha visto arropado en sus desplazamientos, aunque la viajera afición ha visto en ocasiones restringida su capacidar para apoyar al equipo, debido a que los rivales suelen ofertar menos entradas que la demanda existente.