Xoel López, fue su primera vez

Con 44 años en su DNI y más de dos décadas de bagaje en los escenarios, el artista coruñés Xoel López —todo un icono del ‘indie’— vivió todo un ritual iniciático el pasado sábado en el escenario del Morriña Fest de Riazor al enfundarse durante un concierto la camiseta del RC Deportivo ‘Galicia Azul’.



Fue la primera ocasión en la que este ferviente seguidor deportivista —asiduo de la grada visitante en los partidos que el Depor disputa cerca de Madrid— se lanzó a exhibir con orgullo los colores blanco y azul de un equipo que le ha proporcionado inmensas alegrías.

El día siguiente a su experiencia deportivista en un marco incomparable como Riazor, Xoel López revela sus sensaciones en dxt.



“Era la primera vez que me ponía una camiseta del Depor para actuar pero me parecía que la ocasión bien lo merecía”, destacó el músico, al tiempo que confesó que “estaba en el lugar donde suceden y sucedieron todas las cosas; me parecía que era la ocasión ideal”.



El coruñés escogió el instante climácico perfecto para lucir la citada prenda, todo un símbolo para miles y miles de fieles asistentes a su recital.



“Es verdad que lo hice en el último tema del concierto porque me parecía un detalle con el hecho de estar ahí con el equipo de mis amores pero tampoco supeditar tanto el concierto a ello porque estábamos al fin y al cabo en un concierto y era otra cosa; para mí fue inevitable separar en un lugar que para mí es casi sagrado como el estadio de Riazor”, agregó.



“Dicho estadio me remite a mi infancia cuando estábamos en Segunda división e iba a verlo con mi vecino Luis, me vincula mucho a mi ciudad y a mi propia historia personal”, explica al detalle.

La carga afectiva que tuvo su momento blanquiazul adquirió connotaciones emotivas extra después de una pila de años viviendo lejos de la urbe herculina.



“Viviendo en Madrid actualmente y después de haber pasado 24 años sin residir en A Coruña, después de haber estado habitando en Argentina, Madrid o Salamanca, es verdad que para mí el Deportivo representa ese vínculo y poder verme en Riazor en mi ciudad y pudiendo decir ¡Forza Depor! con ganas fue algo muy bonito, sintiendo ese feedback que da la afición y lo que representa al equipo en la propia ciudad”, admitió un cantante que reconoce que no se pierde ni un encuentro del Deportivo a lo largo de cada temporada.



“Realmente sigo con pasión al equipo, con sufrimiento y con cariño porque lo veo todas las semanas; pago religiosamente mi plataforma de pago para seguir los partidos”, manifestó a este diario.