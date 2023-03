Pol Manrubia: "Me cuesta más vivir los partidos fuera de la pista que dentro”

Pol Manrubia Peró (6 de julio de 2000 – Bigues i Riells, Barcelona) será el gran ausente en el Benfica-Liceo de Champions que se disputa hoy en el Pabellón Da Luz (22.00 horas). El elegante patinador y prometedor generador de juego catalán llegó en octubre al equipo coruñés, cedido por el club portugués, que ha aplicado la ‘cláusula del miedo’ para evitar el enfrentamiento con su jugador en la fase de grupos de la Liga de Campeones.

No podrás jugar en Lisboa contra el Benfica, ¿cómo te afecta esta situación?

No podré ayudar a mis compañeros y es un tema que no me gusta, pero es lo que toca. Estoy cedido con esta cláusula y lo he asumido, por eso no le doy muchas vueltas. Es lo que hay.

Te tocará animar a tus compañeros desde la distancia, ¿cómo se viven los partidos fuera de la pista?

Soy un jugador muy nervioso y me cuesta más vivir los partidos fuera de la pista que desde dentro. Lo pasaré con muchos nervios, pero también con mucha confianza en mis compañeros porque estoy seguro de que van a plantarle cara al Benfica y hacer un gran partido.

Es la primera oportunidad de sacar el billete para la la Final a ocho.

Tenemos dos balas: si consiguiéramos sumar los tres puntos y el Calafell le ganase al Oliveirense ya estaríamos clasificados, pero si no se diera el caso nos quedaría una gran bala para jugarnos la Final 8 en casa.

El Benfica solo ha perdido un partido como local esta temporada.

Yo puedo decir que cada vez que me puse los patines en el Pabellón Da Luz no perdí ningún partido. Eso es muy ‘heavy’.

¿Qué debe hacer el Liceo para sacar un resultado positivo en Da Luz contra la mejor plantilla de Europa?

El Benfica es un rival potentísimo, la mejor plantilla de Europa. Y parten como favoritos al jugar en casa. Tienen un entrenador (Nuno Resende) que lleva un trabajo muy bueno acumulado y, aunque dicen que en Portugal no se defiende nada, ha conseguido que este Benfica sea un equipo muy sólido atrás. En ataque tiene las ideas muy claras y jugadores letales y mortíferos. Es cierto que es la mejor plantilla de Europa, pero las plantillas no ganan campeonatos. Y si nosotros, que también tenemos un gran equipo, seguimos el plan de Juan (Copa) y hacemos un partido inteligente podemos sacarlo adelante. ¿Por qué no asaltar Da Luz?

Líder de la Primera División portuguesa y campeón de la Supercopa, no gana la liga ni la Champions desde 2016, ¿hay presión en Lisboa?

A nivel de hockey es el club del mundo que tiene más presión por ganar. Digamos que es como el Real Madrid en España.

¿Qué recuerdos tienes de la temporada que viviste en el Benfica?

Es un club enorme, con una afición fantástica y guardo un calor muy especial aunque solo estuviera un año allí. Soy un tío muy pasional y a la mínima conseguí crear un vínculo muy fuerte. Me cautivaron con todo su cariño y soy un benfiquista más, de corazón.

¿Cómo te sentó tener que salir cedido?

El Benfica me quería allí, pero había un tema de extranjeros difícil de gestionar y yo mismo busqué una salida. Considero que el año pasado hice una gran campaña, pero sabía que no iba a tener los minutos que yo quería y creí que salir era la mejor opción para foguearme y jugar lo que necesito. Espero que sea una decisión de la que no me arrepienta en el futuro.

¿Cómo se gestó tu llegada al Liceo?

Siempre he tenido conversaciones con Juan (Copa) y tenía bastante confianza en él. Creí que el Liceo era un club muy potente y profesional para salir un año cedido. No estamos hablando de un club cualquiera, es uno de los históricos del hockey mundial. Las conversaciones se dieron bien y estoy súper agradecido al club, a Juan y a mis compañeros por haberme acogido muy bien en el vestuario.

¿Qué te sorprendió del Liceo a tu llegada?

Ya sabía de las características de su famoso ADN, pero una vez que llegué aquí me di cuenta de que el Liceo tiene ese punto de garra que otros muchos equipos no tienen.

Decías el día de tu presentación que es el mejor lugar para tu evolución.

Cuando juegas siempre progresas. Estoy siguiendo el camino que tengo que seguir y me están ayudando a mejorar. Es cierto que no estoy haciendo mi mejor temporada en cuanto a números, pero pienso que estoy haciendo un buen trabajo, que estoy entrenando bien y que doy lo máximo de mí cada vez que Juan decide ponerme en la pista.

Tres goles y cinco asistencias en 23 partidos, ¿no estás contento con tus números en el Liceo?

Es cierto que juego en una posición bastante retrasada, pero también tengo bastantes llegadas y soy un jugador que necesita ver más portería. No me gusta llamarle suerte. Esto va por rachas y por ahora la pelota no ha querido entrar. Soy muy exigente conmigo mismo y estoy convencido de que en este tramo final de la temporada voy a aprovechar mejor las ocasiones que tengo.

Decía Juan Copa que un jugador como tú casi no necesita tiempo de adaptación.

Cualquier jugador necesita su tiempo, pero es cierto que estoy muy cómodo con el sistema de Juan. Es un entrenador muy ambicioso y que apuesta por el ataque. Me siento muy a gusto, sobre todo desde justo antes de la Copa del Rey, y espero que siga así hasta el final y se traduzca en buenos partidos y mejores números.

¿Cómo te sentó la derrota en la final de la Copa del Rey?

Pienso que el Barça fue el justo ganador de la Copa. Sabemos que cuando se ponen por delante en el marcador es complicado, pero competimos bien y tenemos que estar orgullosos. También creo que no nos podemos quedar con el ‘perdimos y jugamos bien’. Sabemos que para ganarles tenemos que hacer algo más y estoy convencido de que lo vamos a hacer la próxima vez que nos encontremos.

La próxima podría ser en la final de la OK Liga.

Ojalá. Está claro que el objetivo es llegar lo más lejos posible e intentar que la liga se quede en casa, pero hay que ir paso a paso: lo primero es defender la segunda plaza para tener el factor campo en cuartos de final y en semifinales. Y en los cruces cualquier rival de media tabla para arriba va a ser muy complicado.

Tienes contrato con el Benfica la siguiente temporada, ¿te gustaría seguir un año más en el Liceo?

Mi objetivo es volver y trabajar para hacerme un hueco en el Benfica, pero ahora mismo no quiero pensar en la temporada que viene. Tengo la suerte de estar cedido en el Liceo y estoy centrado al 100% en el tramo más jugoso de la campaña, espero disfrutarlo.