El playoff comienza exactamente en un mes; aún sin sedes

En un mes exacto, el fin de semana del 4 y 5 de junio, se disputará la primera de las dos eliminatorias para estar la próxima temporada en el fútbol profesional. Por ahora, la Federación Española de Fútbol no ha anunciado las sedes; solo que se disputará en Galicia.



El presidente de la Federación Gallega de Fútbol, Rafael Louzán, advirtió hace unos días de que la circular del ente que dirige Luis Rubiales está al caer. Se esperan novedades esta misma semana.



No hay duda de que el Estadio Abanca-Riazor será uno de los que acoja los partidos. También se da por hecho que el Deportivo jugará como local, al menos, el primero de los dos encuentros, ya que en él se medirá a un rival del Grupo II. A día de hoy, su adversario sería el filial del Barcelona, pero con lo comprimida que está la clasificación de ese grupo son varios los candidatos a enfrentarse al Deportivo en el caso de que el equipo coruñés mantenga la segunda posición, que otorga ventaja en las eliminatorias puesto que le serviría con dos empates para lograr el ansiado ascenso.



Más dudas presenta el escenario del segundo partido, el decisivo, si hay un rival gallego enfrente. Cuando se anunció que Galicia iba a acoger la fase final, Louzán pidió a los clubes “alturas de miras” al ser preguntado por la posibilidad de que haya un duelo autonómico en el camino hacia el fútbol profesional. En consecuencia, Riazor también aspira a tener al Deportivo como anfitrión en la final.



Todo eso debe quedar resuelto en la comunicación de la Federación Española de Fútbol, que incluirá la hoja de ruta del playoff, con las sedes y los cruces (por posiciones).



Desde la Federación Gallega, tal y como adelantó su dirigente, la intención es que se habiliten dos sedes para el playoff y no tres. En ese caso, el primer comunicado del ente autonómico sobre la organización de la promoción de ascenso proponía Riazor y A Malata.



Con todo, Galicia tiene otros campos acondicionados para este tipo de encuentros como Pasarón, el Vero Boquete de Santiago o el Anxo Carro, que ha sido escogido esta semana como sede de la final de los equipos gallegos de Tercera RFEF por seguir en la pelea por el ascenso a Segunda (Ourense, que eliminó al Fabril en la anterior eliminatoria, y Barco) y que recientemente también acogió la final a cuatro de la Copa del Rey juvenil, en la que participaron Real Madrid (campeón), Espanyol, Celta de Vigo y Betis. El panorama debe aclararse estos días.